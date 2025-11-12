101 Jahre Autohaus Sürth Mayener Traditionshaus bleibt auf Kurs 12.11.2025, 06:30 Uhr

i Ziehen sich in den wohlverdienten Ruhestand zurück: Stefanie und Karlheinz Sürth (von links). Das Unternehmen von Ralph Flegel hat den Standort am 1. April übernommen. Thomas Brost

Nach 101 Jahren hat das Autohaus Sürth in der Koblenzer Straße in Mayen den Besitzer gewechselt. Die Sürths blicken zurück und sind froh, dass die Zukunft des Autohauses gesichert ist. Der neue Eigentümer legt ein Bekenntnis pro Standort Mayen ab.

Zu den traditionsreichen Unternehmen in der Stadt Mayen zählt zweifelsohne das Autohaus Sürth in der Koblenzer Straße. Seit genau 101 Jahren waren Automobile aus dem Autohaus Sürth begehrt, seit geraumer Zeit stand aber die Frage im Raum: Wie geht es weiter?







Artikel teilen

Artikel teilen