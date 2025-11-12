Mayener Traditionshaus bleibt auf Kurs

Nach 101 Jahren hat das Autohaus Sürth in der Koblenzer Straße in Mayen den Besitzer gewechselt. Die Sürths blicken zurück und sind froh, dass die Zukunft des Autohauses gesichert ist. Der neue Eigentümer legt ein Bekenntnis pro Standort Mayen ab.
Lesezeit 4 Minuten
Zu den traditionsreichen Unternehmen in der Stadt Mayen zählt zweifelsohne das Autohaus Sürth in der Koblenzer Straße. Seit genau 101 Jahren waren Automobile aus dem Autohaus Sürth begehrt, seit geraumer Zeit stand aber die Frage im Raum: Wie geht es weiter?