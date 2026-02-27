Nach der Flutkatastrophe vor fünf Jahren sind die Sirenen in den Fokus gerückt: Viele funktionierten nicht, andere waren abgebaut worden. Seit 2021 werden Sirenen neu installiert. Wie ist die Situation in der Stadt Mayen vor dem Warntag im März?
Lesezeit 2 Minuten
Immerhin hat beim letzten Mal alles funktioniert: Der landesweite Warntag hat alle Bürger über diverse Kanäle informieren können. Jetzt steht ein weiterer Warntag am Donnerstag, 12. März, 10.45 Uhr, auf dem Programm. Ein Grund, um bei der Stadt Mayen nachzufragen, wie die Bürger mit Schall erreicht werden.