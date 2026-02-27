Warntag im März Mayener Sirenen sind alle gut bei Stimme Thomas Brost 27.02.2026, 12:00 Uhr

i Neue Warnanlagen sind nach der Flutkatastrophe 2021 fast überall installiert worden. Thomas Frey/dpa. dpa

Nach der Flutkatastrophe vor fünf Jahren sind die Sirenen in den Fokus gerückt: Viele funktionierten nicht, andere waren abgebaut worden. Seit 2021 werden Sirenen neu installiert. Wie ist die Situation in der Stadt Mayen vor dem Warntag im März?

Immerhin hat beim letzten Mal alles funktioniert: Der landesweite Warntag hat alle Bürger über diverse Kanäle informieren können. Jetzt steht ein weiterer Warntag am Donnerstag, 12. März, 10.45 Uhr, auf dem Programm. Ein Grund, um bei der Stadt Mayen nachzufragen, wie die Bürger mit Schall erreicht werden.







