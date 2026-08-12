Gastspiel bei Burgfestspielen
Mayener Originale durch den Kakao gezogen
Als Gastpiel bei den Burgfestspielen nimmt eine Polcher Laienschauspieltruppe Mayner Originale mit viel Humor unter die Lupe.
Als Gastpiel bei den Burgfestspielen nimmt eine Polcher Laienschauspieltruppe Mayner Originale mit viel Humor unter die Lupe.
Rico Rossival

Originale hat die Stadt Mayen viele gehabt. Mit dem Zucker-Toni haben die Burgfestspiele einem von diesen ein Denkmal gesetzt. Jetzt hat sich die Laienschauspieltruppe aus Polch dem Tratsch an der Tanke bei „Kiesselbach & Sürth“ angenommen.

Lesezeit 3 Minuten
Die gute, alte Zeit ist ein auslegbarer Begriff, der nicht nur wohlige Schauer auslöst. Für das jüngste Stück, das bei den Burgfestspielen Mayen im Alten Arresthaus aufgeführt wurde, ist die Rückschau auf die 60er-Jahre allerdings ausschließlich mit positiven Attributen verknüpft.
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