Originale hat die Stadt Mayen viele gehabt. Mit dem Zucker-Toni haben die Burgfestspiele einem von diesen ein Denkmal gesetzt. Jetzt hat sich die Laienschauspieltruppe aus Polch dem Tratsch an der Tanke bei „Kiesselbach & Sürth“ angenommen.
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Die gute, alte Zeit ist ein auslegbarer Begriff, der nicht nur wohlige Schauer auslöst. Für das jüngste Stück, das bei den Burgfestspielen Mayen im Alten Arresthaus aufgeführt wurde, ist die Rückschau auf die 60er-Jahre allerdings ausschließlich mit positiven Attributen verknüpft.