Vom verkehrlichen Aspekt hat sie ausgedient, die alte Nettebrücke ausgangs Mayen an der Bürresheimer Straße. Was tun mit dem 200 Jahre alten Bauwerk? Der Geschichts- und Altertumsverein fürchtet, dass die Stadt Mayen die Brücke abreißen lassen will.

Der Verkehr macht schon seit geraumer Zeit einen Bogen um sie, die steinerne Nettebrücke, die ausgangs Mayen in Richtung Bürresheim rechter Hand zu sehen ist. Die Brücke ist, so Hans Schüller vom Geschichts- und Altertumsverein Mayen und Umgebung (GAV), „ein beredtes Denkmal der Landeserschließung rund um Mayen zu Beginn der preußischen Zeit, also ab 1816“. Jetzt fürchten er und weitere Mitstreiter aus dem GAV, dass die Stadt die Brücke abreißen lassen will.

Noch einen Blick zurück in die Historie: Die Brücke bei der ehemaligen Reiffs Mühle war vor 200 Jahren eine wichtige Verbindung. Wie der GAV erläutert, habe es damals umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in der Eifel gegeben. Dazu zählte vor allem die Instandsetzung des maroden Straßennetzes. Viele Straßen waren bis 1816 in der vorangegangenen kurtrierischen und französischen Zeit „verwahrlost und unwegsam geworden“.

„Die Nettebrücke ist Teil eines Ensembles aus Viadukt, Parkbrunnen und Parkanlage. Sie sollte allein deshalb erhalten bleiben.“

Aloys Einig vom Geschichts- und Altertumsverein (GAV)

Der vor gut 200 Jahren gegründete Landkreis Mayen habe bedeutende Wegebauten in Angriff genommen. Dazu gehörte die Straße von Mayen durch das Nettetal nach Bürresheim. Ein Teil des Straßenprojektes sei, so der GAV, „der Bau einer völlig neuen Brücke über die Nette in Höhe der Reiffs Mühle“ gewesen. Das Straßen- und Brückenprojekt wurde in den 1820er-Jahren vom Königlichen Wegebaumeister Mertisch geplant. Mit dem Bau der in einem erhöhten Bogen über die Nette geführten Brücke sollten die älteren Brückenstege und Flussquerungen oberhalb der Stadt abgelöst werden, die bei Hochwasser regelmäßig für Überflutungen verantwortlich waren.

Weit mehr als 100 Jahre habe die steinerne Brücke den Verkehrserfordernissen der Zeit genügt, betont der GAV. Erst in den 1960er-Jahren im Angesicht der aufkommenden Motorisierungswelle regelte eine Ampel den Begegnungsverkehr auf der Brücke. Sie sollte lange Jahre Mayens erste und einzige Ampel bleiben. Seit Jahren hat die Brücke verkehrstechnisch ausgedient. In der jüngsten Mitgliederversammlung des GAV wurden Stimmen laut, die erfahren haben wollen, dass die Stadt den Abriss der Brücke plane.

i An der Bürresheimer Straße endet die Nettebrücke, auf der anderen Seite grenzt sie an die Ausläufer der Bachstraße an. Thomas Brost

In der Sitzung hätten, so GAV-Mitglied Aloys Einig, anwesende Stadträte beschwichtigt und beruhigt: Die Brücke stehe nicht zur Disposition. Auch aus finanziellen Gründen. Die Brücke sei historisch bedeutsam, erklärt Einig. Sie habe kein Alleinstellungsmerkmal, sondern sei Teil eines Ensembles aus Viadukt, Parkbrunnen und Parkanlage. „Und sie sollte allein deshalb erhalten bleiben.“ Einig empfiehlt der Stadtverwaltung, mit Augenmaß das Bauwerk zu betrachten – und abzuwägen, was für die Nachwelt erhaltenswert ist. Für den GAV-Vorsitzenden Hans Schüller ist Geld, das in die Sanierung dieses Verkehrsdenkmals gesteckt wird, sinnvoller als dessen Abriss. Von der Stadt lag zum Redaktionsschluss noch keine Stellungnahme vor.