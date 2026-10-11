Auftakt fürs größte Volksfest Mayener Lukasmarkt führt viele Menschen zusammen Thomas Brost 11.10.2026, 13:24 Uhr

i Mit gekonntem Schlag ließ Minister Ebling das Freibier laufen. Rico Rossival

Mit dem Fassanstich und dem Empfang begann traditionell der Mayener Lukasmarkt. Die 621. Auflage brachte viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammen. OB Meid richtete mahnende Worte an die Bürger.

Netzwerken erwünscht: Es gibt kaum eine geeignetere Gelegenheit, mit allen gesellschaftlichen Gruppen von Mayen zusammenzukommen, als beim Lukasmarktempfang. Auch dieses Mal fanden gut 200 Bürgerinnen und Bürger den Weg in die Dachdeckerfachschule – allerdings waren Lücken unübersehbar.







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