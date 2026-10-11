Mit dem Fassanstich und dem Empfang begann traditionell der Mayener Lukasmarkt. Die 621. Auflage brachte viele Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zusammen. OB Meid richtete mahnende Worte an die Bürger.
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Netzwerken erwünscht: Es gibt kaum eine geeignetere Gelegenheit, mit allen gesellschaftlichen Gruppen von Mayen zusammenzukommen, als beim Lukasmarktempfang. Auch dieses Mal fanden gut 200 Bürgerinnen und Bürger den Weg in die Dachdeckerfachschule – allerdings waren Lücken unübersehbar.