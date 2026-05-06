Bärbel Bichinger und Michael Strack hören auf und geben ihr seit 68 Jahren in der Familie geführtes Lokal „Im Römer“ in der Mayener Marktstraße ab. Nun übernimmt Viktoria Lepeschko. Unserer Redaktion trifft die alten und neuen Besitzer zum Gespräch.
Lesezeit 3 Minuten
Am 30. April hatten Bärbel Bichinger und ihr Bruder Michael Strack zum letzten Tanz in den Mai in ihr Restaurant „Im Römer“ eingeladen. Wenige Tage später, am Sonntag, 10. Mai, endet die Ära des gegenüber der Clemenskirche in der Mayener Innenstadt gelegenen Restaurants – nach 68 Jahren in der Familie.