Familienbetrieb übernommen
Mayener Lokal „Im Römer“ wird zum „Rubin des Kaukasus“
Mit dem Werbespruch: „Willst du in Mayen gewesen sein, dann kehre in den Römer ein“, hatte der frühere Inhaber J. J. Diedenhofen
Mit dem Werbespruch: „Willst du in Mayen gewesen sein, dann kehre in den Römer ein“, hatte der frühere Inhaber J. J. Diedenhofen 1930 für seine Altdeutsche Bauernstube geworben. Nun hat das Lokal eine neue Inhaberin und wird bald zum "Rubin des Kaukasus" umbenannt.
Elvira Bell

Bärbel Bichinger und Michael Strack hören auf und geben ihr seit 68 Jahren in der Familie geführtes Lokal „Im Römer“ in der Mayener Marktstraße ab. Nun übernimmt Viktoria Lepeschko. Unserer Redaktion trifft die alten und neuen Besitzer zum Gespräch.

Lesezeit 3 Minuten
Am 30. April hatten Bärbel Bichinger und ihr Bruder Michael Strack zum letzten Tanz in den Mai in ihr Restaurant „Im Römer“ eingeladen. Wenige Tage später, am Sonntag, 10. Mai, endet die Ära des gegenüber der Clemenskirche in der Mayener Innenstadt gelegenen Restaurants – nach 68 Jahren in der Familie.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenGastronomie

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