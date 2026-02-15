Eine voll besetzte Kirche, so gut wie alle Besucher bunt kostümiert, dazu Karnevalslieder: Das ist die Mayener Karnevalsmesse, die auch in diesem Jahr ein großer Erfolg war.
Lesezeit 2 Minuten
Dass Karneval und Kirche eng miteinander verknüpft sind, dürfte hinlänglich bekannt sein. Besonders spürbar wird dies bei der Karnevalsmesse in Mayen. Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes am Samstagabend war das weite Kirchenschiff von St. Clemens voll besetzt mit bunt kostümierten Narren; allen voran die prächtig uniformierten Mitglieder der alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft.