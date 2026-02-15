„Heimat – bont und jeck!“
Mayener Karnevalsmesse begeistert die Jecken
Die Mayener Kampfmaschine wurde in diesem Jahr von einem kleinen Chor begleitet, der sich extra für diesen Gottesdienst gefunden
Die Mayener Kampfmaschine wurde in diesem Jahr von einem kleinen Chor begleitet, der sich extra für diesen Gottesdienst gefunden hatte.
Martin Ingenhoven

Eine voll besetzte Kirche, so gut wie alle Besucher bunt kostümiert, dazu Karnevalslieder: Das ist die Mayener Karnevalsmesse, die auch in diesem Jahr ein großer Erfolg war. 

Lesezeit 2 Minuten
Dass Karneval und Kirche eng miteinander verknüpft sind, dürfte hinlänglich bekannt sein. Besonders spürbar wird dies bei der Karnevalsmesse in Mayen. Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes am Samstagabend war das weite Kirchenschiff von St. Clemens voll besetzt mit bunt kostümierten Narren; allen voran die prächtig uniformierten Mitglieder der alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKarneval

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren