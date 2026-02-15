„Heimat – bont und jeck!“ Mayener Karnevalsmesse begeistert die Jecken Martin Ingenhoven 15.02.2026, 11:00 Uhr

i Die Mayener Kampfmaschine wurde in diesem Jahr von einem kleinen Chor begleitet, der sich extra für diesen Gottesdienst gefunden hatte. Martin Ingenhoven

Eine voll besetzte Kirche, so gut wie alle Besucher bunt kostümiert, dazu Karnevalslieder: Das ist die Mayener Karnevalsmesse, die auch in diesem Jahr ein großer Erfolg war.

Dass Karneval und Kirche eng miteinander verknüpft sind, dürfte hinlänglich bekannt sein. Besonders spürbar wird dies bei der Karnevalsmesse in Mayen. Schon lange vor Beginn des Gottesdienstes am Samstagabend war das weite Kirchenschiff von St. Clemens voll besetzt mit bunt kostümierten Narren; allen voran die prächtig uniformierten Mitglieder der alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft.







Artikel teilen

Artikel teilen