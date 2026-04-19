Gedenken an Mario Adorf
„Mayener Jung“ mit Gottesdienst verabschiedet
Ein gutes Dutzend Mayener Vereine zog beim Gedenkgottesdienst füpr Mario Adorf mit Bannern in die Clemenskirche ein.
Ein gutes Dutzend Mayener Vereine zog beim Gedenkgottesdienst füpr Mario Adorf mit Bannern in die Clemenskirche ein.
Alexander Thieme-Garmann

Mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst würdigte die Stadt Mayen jetzt ihren berühmtesten Sohn: den kürzlich verstorbenen Schauspieler Mario Adorf. Die Gedenkredner erinnerten an einen Mann, der seiner Heimatstadt stets verbunden geblieben war.

Lesezeit 3 Minuten
Mit einem ökumenischen Gedenkgottesdienst in der Clemenskirche würdigten die Stadt Mayen sowie die Pfarrei St. Lukas und die Evangelische Kirchengemeinde den verstorbenen Mario Adorf. Der Schauspieler war Anfang April im Alter von 95 Jahren in Paris verstorben.

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