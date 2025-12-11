Kampf gegen Klimawandel Mayener Heizungen müssen bis 2045 klimaneutral sein Thomas Brost 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Ein Vorteil im Wärmemix ist die Fernwärme, die von der Kartonfabrik Moritz J. Weig für viele Gebäude bereitgestellt wird. Thomas Brost

Frühzeitig hat sich die Stadt Mayen auf den Weg gemacht, um eine Kommunale Wärmeplanung erarbeiten zu lassen und damit von fossilen Energieträgern wegzukommen. Ein Fachbüro hat ermittelt, dass Mayen viel mit Wind- und Sonnenenergie leisten kann.

Gut die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizt mit Erdgas, ein Viertel mit Heizöl. Macht 75 Prozent – davon sollen alle Städte und Gemeinden langfristig wegkommen. Das Mittel der Wahl heißt Kommunale Wärmeplanung, sie ist verpflichtend vorgeschrieben.







