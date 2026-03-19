Wenige Tage vor der Landtagswahl: Einige Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums in Mayen fühlen sich von der Politik nicht mitgenommen. Sie haben ihre eigene Meinung zum neuen Wehrdienst, zur Bildungspolitik und zum Wählen ab 16.
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Fühlen sich junge Menschen von der Politik mitgenommen? Was würden sie machen, wenn sie selbst ans Ruder kämen? Und sind sie mit Entwicklungen in der Gesellschaft – Stichwörter sind Social-Media-Verbot, Wählen mit 16 oder neuer Wehrdienst – einverstanden?