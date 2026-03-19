Vor der Landtagswahl Mayener Gymnasiasten würden vieles anders machen Thomas Brost 19.03.2026, 12:00 Uhr

i Als hilfreich empfanden die Schülerinnen und Schüler eine Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten im Gymnasium. Rico Rossival

Wenige Tage vor der Landtagswahl: Einige Schülerinnen und Schüler des Megina-Gymnasiums in Mayen fühlen sich von der Politik nicht mitgenommen. Sie haben ihre eigene Meinung zum neuen Wehrdienst, zur Bildungspolitik und zum Wählen ab 16.

Fühlen sich junge Menschen von der Politik mitgenommen? Was würden sie machen, wenn sie selbst ans Ruder kämen? Und sind sie mit Entwicklungen in der Gesellschaft – Stichwörter sind Social-Media-Verbot, Wählen mit 16 oder neuer Wehrdienst – einverstanden?







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