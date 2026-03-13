Mini-Satelliten-Projekt Mayener Gymnasiasten siegen in Bremen Thomas Brost 13.03.2026, 17:05 Uhr

i Sieger beim zwölften bundesweiten CanSat-Wettbewerb ist das Mayener Team Phoenix. Ihr Satellitenprojekt kam bie der Fachjury bestens an. Überreicht wurde der Siegerpokal von Jens Lassmann (links), Leiter der Ariane Group in Bremen. Michael Sexauer

Das Mayener Satellitenprojekt ist spitze! Beim Bundesfinale der neun besten Mini-Satelliten setzten sich vier Gymnasiasten des Megina-Gymnasiums gegen die Konkurrenz durch. Das Team mit Philipp Graffe, Levin Lukas, Phil Adam und Franz Simon gewann.

Jubel beim Mayener Team Phoenix: Ihr Projekt eines Mini-Satelliten ist bundesweit spitze! Im Finale des bundesweiten Wettbewerbs haben die vier Gymnasiasten gegen acht andere Konkurrenten mit ihrem CanSat-Beitrag derart überzeugt, dass sie in Bremen mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden sind.







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