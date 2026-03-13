Das Mayener Satellitenprojekt ist spitze! Beim Bundesfinale der neun besten Mini-Satelliten setzten sich vier Gymnasiasten des Megina-Gymnasiums gegen die Konkurrenz durch. Das Team mit Philipp Graffe, Levin Lukas, Phil Adam und Franz Simon gewann.
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Jubel beim Mayener Team Phoenix: Ihr Projekt eines Mini-Satelliten ist bundesweit spitze! Im Finale des bundesweiten Wettbewerbs haben die vier Gymnasiasten gegen acht andere Konkurrenten mit ihrem CanSat-Beitrag derart überzeugt, dass sie in Bremen mit dem ersten Platz ausgezeichnet worden sind.