Neue Fragen um Hochgarage
Mayener Großprojekt geht wieder in die Offenlage
Auf diesem zurzeit recht unansehnlichen Parkraum soll die Hochgarage entstehen.
Auf diesem zurzeit recht unansehnlichen Parkraum soll die Hochgarage entstehen.
Thomas Brost

Vor exakt zwei Jahren hat die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel ihr Konzept einer Hochgarage mit Appartementhaus für die Mayener City vorgelegt. Viel Wasser ist seither die Nette hinuntergeflossen. „Wasser“ war auch das Stichwort zuletzt in einem Ausschuss.

Lesezeit 3 Minuten
Erneut in die Offenlage geht der Bebauungsplan, in dem eine Hochgarage mitsamt Appartement-Einheiten verwirklicht werden soll. Der Mayener Haupt- und Finanzausschuss beschloss, gegen zwei Neinstimmen und bei einer Enthaltung aus der FWM-Fraktion nach Abwägung der jüngsten Einwendungen eine 14-tägige Offenlage des Bebauungsplans „Im Gerberviertel“ einzuleiten.

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