Vor exakt zwei Jahren hat die VR-Bank Rhein-Ahr-Eifel ihr Konzept einer Hochgarage mit Appartementhaus für die Mayener City vorgelegt. Viel Wasser ist seither die Nette hinuntergeflossen. „Wasser“ war auch das Stichwort zuletzt in einem Ausschuss.
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Erneut in die Offenlage geht der Bebauungsplan, in dem eine Hochgarage mitsamt Appartement-Einheiten verwirklicht werden soll. Der Mayener Haupt- und Finanzausschuss beschloss, gegen zwei Neinstimmen und bei einer Enthaltung aus der FWM-Fraktion nach Abwägung der jüngsten Einwendungen eine 14-tägige Offenlage des Bebauungsplans „Im Gerberviertel“ einzuleiten.