Jede seiner bisherigen drei Spielzeiten hat Intendant Alexander May unter ein Motto gestellt. In dieser Spielzeit lautet das Motto der Burgfestspiele „Miteinander“. Im Vorwort des Spielzeitheftes spricht May davon, dass er mit dem Motto „ein Zeichen setzen“ will: „für Zusammenhalt, für Kreativität und für die Kraft des gemeinsamen Erlebens“.

Die Zuschauer mögen dies so erlebt haben. Dagegen ist auf und hinter der Bühne gewissermaßen zeitweise Eiszeit gewesen. Wie unsere Zeitung aus mehreren Quellen erfahren hat, „herrschen hinter der Bühne unzumutbare Arbeitsverhältnisse, keine Wertschätzung und kein gutes Miteinander“, wie in einem Brandbrief zu lesen ist.

Ein Kritiker aus dem Umfeld der Burgfestspiele

1Unter welchen Bedingungen arbeiten Techniker und Schauspieler in dieser Spielzeit? Vor der Saison hatten sich Intendanz, Stadtrat und Stadt darauf geeinigt, Geld zu sparen – zum einen durch eine gemeinsame Produktion („Titanic“) mit anderen Festspielorten. Des Weiteren ist die Spielzeit um drei Wochen gekürzt worden – bei nahezu gleichbleibender Belastung für die Mitarbeiter, die allerdings entsprechend weniger Geld erhalten. Eine Probenwoche zu Beginn wurde gestrichen, deswegen mussten die Schauspieler ihre Rollen schneller und intensiver lernen. Hinten raus fehlen zwei Wochen. Die Schauspieler mussten so zu Beginn, wie ein Beobachter im Umfeld feststellt, „vier Wochen durcharbeiten“ – ohne einen einzigen freien Tag.

Das Technikerteam stand ihm zufolge in dieser Phase sogar sechs Wochen lang ohne einen freien Tag in der Burg auf der Matte. Das Fazit des Informanten: „Das ist eine klare Arbeitsausbeutung, die zum Teil den Charakter von moderner Sklaverei hat.“ Da helfe es nicht, dass zugesagt worden sei, dass Überstunden irgendwann mal abgebaut werden könnten. Ohnehin ist die Bezahlung von Schauspielern und Technikern eher karg, obwohl sie 2023 vom Stadtrat angehoben wurde: Seither bekommen sie statt 2000 nunmehr 2750 Euro brutto. Die Frage stellt sich generell: Ist das Personaltableau für 2025 zu knapp bemessen worden?

i Alexander May ist seit 2022 Intendant der Burgfestspiele. Sein Vertrag läuft noch bis 2026 und soll wohl bis 2029 verlängert werden. Thomas Brost

2 Wie steht der Intendant zur Kritik aus dem Ensemble? In der Planungsphase für die Spielzeit sei nicht abzusehen gewesen, dass es zu personellen Engpässen in Technik wie künstlerischem Ensemble hätte kommen können, sagt Alexander May. Man habe sich „wirklich intensiv bemüht, die personellen Engpässe zu lösen“. Dies sei eine große Herausforderung gewesen. Der Intendant weist auch auf einen Fachkräftemangel am Theater hin, davon seien praktisch alle Festspielorte derzeit betroffen. „Es fühlt sich manchmal wirklich so an, als säßen wir alle im selben Boot.“ Konkret ist in Mayen durch einen Unfall eine feste Stelle kurzfristig weggefallen, andere Stellen konnten nicht besetzt werden. Dadurch ist ein zuvor fest eingeplanter Zweischichtbetrieb für die Techniker nicht realisierbar.

Im künstlerischen Bereich sei das Ensemble mit einer hohen Spielfrequenz seit zwei Jahren konfrontiert, dies habe durch das Besetzungstableau „halbwegs erträglich“ gestaltet werden können, erklärt May. Schauspieler wurden durch die Bank für zwei Produktionen eingesetzt. Dass im Frühjahr 2025 die erste Probewoche gestrichen wurde, zwei Aufführungswochen am Ende des Spielplans ebenso, habe dazu geführt, dass vieles gestaucht wurde: Der freie Dienstag entfiel, weil Stücke ihn füllen mussten. Der Druck und Stress im Personal indes wuchs.

i "Süßes Gold" ist ein Musical, das eigens für Mayen geschrieben wurde. Rico Rossival

May selbstkritisch: „Mir ist es wichtig, das offen anzusprechen: Durch die Notwendigkeit, Kosten zu senken, sind wir in eine Situation geraten, die ich als Intendant eigentlich vermeiden wollte.“ Gegenüber den ersten beiden Jahren sei die Spielzeit 2024 und 2025 verdichtet worden, gleichzeitig sei nur sehr wenig am Repertoire reduziert worden. „In den Jahren 2022 und 2023 hatten wir drei Wochen mehr Proben- und Spielzeit zur Verfügung“, erläutert May.

Mitunter seien Schauspieler mit einer Doppelbelastung konfrontiert: Nachmittags spielen sie im Märchenstück mit, gleich danach geht es in eine große Produktion am Abend. Ergo gibt es zu wenig Ruhezeit. „Dass dies zu einer höheren Belastung führt, macht mich persönlich nicht glücklich“, sagt May offen.

Burgfestspiele wollen in der Stadt sichtbar sein

Hinzu kam der Wunsch der Stadt Mayen, dass die Burgfestspiele den Bereich der Kernstadt bespielen sollten. Neben einem Engagement beim Brückenstraßenfest kamen das Schaufenstertheater, der Festspiel-Talk und das Festspiel-Lapidea neu hinzu. May kommentiert dies so: „Ich finde diese Sichtbarkeit wichtig – gerade auch im Sinn der Idee einer verstärkten kulturellen Präsenz in Mayen. Aber ich sehe auch: Diese zusätzlichen Formate erhöhen den Druck, vor allem auf die sowieso schon knappen Probenzeiten und auf das Ensemble insgesamt.“ Auch der Intendant hat selbst mehr gemacht als üblich: Er hat den „Werther“ und „Süßes Gold“ inszeniert, das Bildhauer-Symposion am Intendantenhaus erfunden und alles obendrein moderiert.

i Das Zweipersonenstück "Titanic", in Mayen produziert, ist für weitere vier Festspielorte gedacht - auch um Geld zu sparen. Andererseits werde dadurch die Bühnentechnik zusätzlich belastet, heißt es. Rico Rossival

3Wie soll es aus Sicht der Kritiker und der Intendanz im nächsten Jahr weitergehen? Ein ganz zentraler Punkt für das nächste Jahr: „Wir müssen bei der Planung so ansetzen, dass Doppelbelastungen wie ,nachmittags spielen und abends wieder auf der Bühne stehen’ nicht mehr vorkommen“, betont der Intendant. Er könne den Unmut darüber sehr gut verstehen. „Das erzeugt Stress, das zehrt an Kräften – und ich habe das auch ganz klar benannt und mich bei den betroffenen Kolleg*innen schriftlich entschuldigt.“ Schließlich trage er die Verantwortung. Die Resonanz darauf, so May, sei „sehr positiv und kollegial, wofür ich sehr dankbar bin“. Dies ändere nichts an der aktuellen Belastung. Aber es zeige, so sagt May, wie viel Zusammenhalt und Vertrauen im Team stecke. „Für die kommende Spielzeit heißt das für mich ganz konkret: Wir werden strukturell nachjustieren, sowohl bei den Besetzungen als auch in der gesamten künstlerischen Planung. Damit wir die Qualität halten können, ohne Mitarbeitende zu überfordern.“

Kritiker: Probleme waren vorhersehbar

Die Kritiker indes behaupten, alle Probleme seien vor der Spielzeit 2025 vorhersehbar gewesen. „Aus diesem Grund hätten Abläufe vereinfacht und Extravorstellungen vermieden werden können“, sagt der Informant gegenüber unserer Zeitung. Verfahrensabläufe müssten künftig eingehalten werden, ebenfalls Zeitfenster, damit „die Veranstaltungen gut funktionieren“. Als die Probleme offen zutage getreten seien, sei die Stadtverwaltung im Übrigen untätig geblieben.

Die Kommunikation mit der Intendanz sei schwierig, eine klarere Struktur, beispielsweise ein besserer Informationsfluss von oben nach unten, unbedingt erstrebenswert. Der Informant kommt zu dem Schluss: „Auch die Kommunikation mit dem Intendanten selbst lässt mitunter zu wünschen übrig, es fehlt an Wertschätzung. Da hilft auch keine Dankeschön-Mail.“