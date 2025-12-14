Politiker sind sich uneinig Mayener Burgfestspiele sind jetzt finanziell gedeckelt Thomas Brost 14.12.2025, 14:17 Uhr

i Für die nächsten vier Spielzeiten der Burgfestspiele muss eine Ausgabenobergrenze eingehalten werden. Rico Rossival

Das Mayener Theater kostet viel Geld, in der neuen Spielzeit kommen noch die Kosten des Umzugs hinzu: auf den Platz vor der Herz-Jesu-Kirche. Jetzt hat der Stadtrat den Burgfestspielen einen Deckel auferlegt. Darüber gingen die Meinungen auseinander.

Für vier Jahre wird die Stadt Mayen eine Ausgabenbegrenzung für die Burgfestspiele einführen. Der Deckel liegt pro Saison bei 594.000 Euro inklusive interner Verrechnung und Finanzhaushalt. Allerdings löste die neue Verfahrensweise eine kurze Diskussion in der jüngsten Sitzung des Stadtrates aus.







