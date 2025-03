Der Mosellaplatz bewegt die Gemüter in Hausen. Das ist nicht erst seit gestern so: Vor mehr als 15 Jahren hat ein Wohnbauprojekt an der grünen Lunge des Mayener Stadtteils den Ortsbeirat auf die Barrikaden gebracht – mit der Konsequenz, dass lediglich ein Teil des Platzes bebaut wurde.

Jetzt sorgt ein Seniorenwohnprojekt für Wallung, durch dieses würde der Mosellaplatz weitestgehend unter Beton verschwinden. Dagegen regt sich seit mehr als zwei Jahren Widerstand – der hat dazu geführt, dass 2500 Bürger ihren Unmut mit ihrer Einwendung an die Stadtverwaltung kundgetan haben. Neue Erkenntnisse will die Bürgerinitiative Mosellaplatz (Bimo) ebenfalls gefunden haben, die gegen das Projekt sprechen.

Was ist am Hausener Mosellaplatz geplant? Vor anderthalb Jahren hat Investor Norbert Wergen ein Seniorenwohnheimprojekt auf dem 4000 Quadratmeter großen Areal vorgestellt, das 35 Apartments umfassen soll. Gleich neben dem Kindergarten am Mosellaplatz soll das Projekt Gestalt annehmen. Senioren sollen sich in Vollzeitpflege oder ambulant betreuen lassen können, als Treffpunkt auch mit der Dorfbevölkerung war seinerzeit ein Bistro vorgesehen.

300 Zuhörer wollten sich vor anderthalb Jahren das Thema im Bürgerhaus nicht entgehen lassen. Für die Bimo nannte ihr damaliger Rechtsanwalt Rainer Zahnhausen Bedenken. „Überbaut werden soll eine Grünanlage, wir leben aber in Zeiten, in denen jede innerörtliche Versiegelung ein Problem sein kann.“ Ortsbeirat und Stadtrat votierten für die notwendigen Schritte zur Veränderung des Bebauungsplans „In der vorderen Kond“.

i Hitzig, aber fair ging es in der ersten Einwohnerversammlung zum Thema im September 2023 zu. Jetzt soll über den aktuellen Stand im Bürgerhaus am 10. April informiert werden. Rico Rossival

Wie ist der Stand der Dinge jetzt? An einem langen Abend sortieren Thomas Weber, Wolfgang Jänisch und Frank Dahm auf einem Küchentisch viele Stapel von Briefen. Die drei sind in der Bimo aktiv und haben Protestbriefe von Bürgern vor sich, insgesamt an diesem Abend 2348 an der Zahl. Sie alle wenden sich gegen das Projekt, ihre Bedenken müssen nach der Offenlage in der Bauverwaltung der Stadt haarklein bewertet werden.

Weber blickt nachdenklich aus dem Fenster: „Wenn das Mega-Bauprojekt stehen sollte, dann sehen wir von unserem Fenster aus den Horizont nicht mehr.“ Weber und seine Mitstreiter hatten mit 500 bis 600 Rückmeldungen gerechnet, sie sind überrascht, wie viele dagegen sind. „Das ist ein Thema, das im gesellschaftlichen Umfeld, auch in Ettringen oder Kottenheim, die Menschen den Kopf schütteln lässt“, sagt Frank Dahm.

Wolfgang Jänisch fasst die Kontra-Argumente nochmals zusammen. „Das war bisher unser Dorfgemeinschaftsplatz, unser Filetstück.“ Einen solchen Platz dürfe man nicht einfach ohne Alternative hergeben. „Der Mosellaplatz gehört der Allgemeinheit, nicht dem Stadtrat, und man darf nicht einfach Grünflächen so zubauen“, stellt Jänisch fest.

Der Platz mit dem Brunnen werde rege genutzt, insbesondere im Sommer, betont Thomas Weber. Auch den Kindergartenkindern würde der grüne Auslauf fehlen, wenn ein großes Gebäude dort stünde. Die Bimo habe den Platz über die Dauer von 451 Tagen tagtäglich beobachtet, er sei an 420 Tagen von Spaziergängern, Hundehalten, Familien und Kindern genutzt worden.

Mittlerweile hat der Ortsbeirat Hausen sich mehrmals mit der Thematik befasst, zuletzt ist nicht öffentlich über das Vorhaben des Investors gesprochen worden. Jetzt will die Stadt am 10. April in die Öffentlichkeit gehen. Zumal sich Grundlegendes verändert hat: Eigentlich hätte das Bauwerk auch der Begegnung von Hausenern in einem Bistro und einem Versammlungsraum mit den (zeitweisen) Bewohnern dienen sollen. Jetzt soll es nach RZ-Informationen ein reines Alten- und Pflegeheim werden, in dem Senioren mit Pflegestufe 3 aufwärts betreut werden.

„Der Bebauungsplan leidet in seiner derzeitigen Fassung an durchgreifenden Rechtsfehlern.“

Das ist die Auffassung von Verwaltungsrechtler Jochen Kerkmann.

Welche alten und neuen Argumente führt die Bürgerinitiative ins Feld? Die Bimo hält Verfahrensschritte, die die Stadt eingeleitet hat, für rechtswidrig. Ihr rechtlicher Vertreter, Verwaltungsrechtler Jochen Kerkmann aus Andernach, führt eine Reihe von Versäumnissen aus Bimo-Sicht auf. „Der Bebauungsplan leidet in seiner derzeitigen Fassung an durchgreifenden Rechtsfehlern“, stellt Kerkmann fest.

Ein formeller Fehler sei, dass die Öffentlichkeit nur mangelhaft beteiligt worden sei. So sei die erste Unterrichtung und Beteiligung vonseiten der Verwaltung über Weihnachten und den Jahreswechsel in der Zeit vom 16. Dezember 2024 bis zum 3. Januar 2025 erfolgt. Nur drei Tage später sei die Offenlage erfolgt. „Dies läuft erkennbar dem Zweck des gestuften Verfahrens zuwider.“

Falsch sei auch, das Verfahren im beschleunigten Verfahren nach dem Baugesetzbuch gestellt zu haben. Der Mosellaplatz dürfe planungsrechtlich nicht zum Siedlungsbereich gezählt werden. Es habe sich dort bisher um einen großen, nicht bebauten Bereich gehandelt, „dem jeder prägende Einfluss der umgebenden Bebauung fehlt.“

Ferner führt Kerkmann materielle Fehler auf. Einer: der aus Sicht des Verwaltungsrechtlers unzureichende Blick auf den Artenschutz. Da die Grünfläche seit mehr als 50 Jahren der Agrarwirtschaft entzogen worden sei, habe sich dort eine Artenvielfalt „von hohem Wert entwickelt“, wie Wolfgang Jänisch feststellt. Sie sei ein Quartier für das Graue Langohr, eine vom Aussterben bedrohte Fledermausart, wie die Koordinierungsstelle für Fledermausschutz in Mainz festgestellt habe. Dieser Hinweis fehle in der artenschutzrechtlichen Beurteilung in der Planung.

Ebenso wenig sei der sehr seltene Gartenschläfer darin aufgeführt, den Jänisch in seinem Garten fotografiert und an den Nabu gemeldet hat. Weitere Kontra-Argumente beziehen sich auf den durch ein Seniorenheim zunehmenden Lärm und Verkehr.

i Sie wollten vor 1,5 Jahren das Projekt anschieben (von links): Investor Norbert Wergen, Architekt, Oberbürgermeister Dirk Meid und der damalige Ortsvorsteher von Hausen, Karl-Josef Weber. Rico Rossival

Was sagt die Stadt derzeit zum Verfahren? Aktuelle Planunterlagen lagen auch der Stadt bis Anfang Februar zum Bau eines Alten- und Pflegeheimes nicht vor. Das hat sich zwischenzeitlich geändert, denn am 10. April soll die Öffentlichkeit über Details unterrichtet werden. Die Bimo mutmaßt, dass öffentliche Grundstücke bereits an den Investor verkauft sind. Dazu äußert sich die Stadt dergestalt: „Zu der Grundstückssache können wir unter Verweis auf das laufende Verfahren derzeit leider keine Angaben machen.“

Neue Pläne, neuer Betreiber in Sicht

Die Stadtverwaltung Mayen und der Ortsbeirat stellen den Bürgerinnen und Bürgern des Stadtteils Hausen mitsamt Betzing die aktuellen Entwicklungen rund um das geplante Seniorenheim auf dem Mosellaplatz vor. Dazu laden beide für Donnerstag, 10. April, um 19 Uhr zu einer Einwohnerversammlung ins Bürgerhaus Hausen ein. Wie die Stadt mitteilt, gebe es inzwischen neue Entwicklungen zum Projekt.

Die im September 2023 vorgestellte Konzeption lasse sich nach Angaben des Investors nicht realisieren, weil zwei Interessenten abgesprungen sind. Dafür sei die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe GmbH als Partner eingestiegen, der die Einrichtung in Hausen übernehmen wolle. Der Projektierer, die Firma Imcovest, und die Caritas hätten ihre vorläufigen Pläne dem Ortsbeirat bereits präsentiert. „Nun soll auch die Bevölkerung die Pläne kennenlernen“, sagt die Stadt. red