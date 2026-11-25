Ende November beginnt der Advent – und damit auch der Mayener Adventszauber. Am Freitag geht es los in der City. Es gibt vieles zu entdecken an Buden und in den Geschäften, zumal am Sonntag verkaufsoffen ist.
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Der November ist eigentlich eher trist – doch wenn der Kalender mitspielt, gibt es einen leuchtenden Ausklang: Der Advent naht Ende des Monats. In Mayen ist das sichtbarste Zeichen für den Einstieg in die Vorweihnachtszeit das Entzünden der überdimensional großen Adventskerze auf der Genovevaburg.