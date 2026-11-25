Weihnachtsmarkt in der Eifel Mayener Adventszauber sorgt für Glanzlichter Thomas Brost 25.11.2026, 11:00 Uhr

i Im vorigen Jahr wurde der Nikolaus beim Adventszauber gesichtet, flankiert von zwei Engeln. Elvira Bell

Ende November beginnt der Advent – und damit auch der Mayener Adventszauber. Am Freitag geht es los in der City. Es gibt vieles zu entdecken an Buden und in den Geschäften, zumal am Sonntag verkaufsoffen ist.

Der November ist eigentlich eher trist – doch wenn der Kalender mitspielt, gibt es einen leuchtenden Ausklang: Der Advent naht Ende des Monats. In Mayen ist das sichtbarste Zeichen für den Einstieg in die Vorweihnachtszeit das Entzünden der überdimensional großen Adventskerze auf der Genovevaburg.







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