Thema Corona und junge Leute Mayener (14) im Bundestag: „Politik muss Kinder hören“ Thomas Brost 18.05.2026, 10:00 Uhr

i Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist, so Marc Walz, "ganz nett und freundlich" gewesen. Sie habe sich gefreut, dass jemand aus ihrem Heimatbundesland mit von der Partie war. Mascha Zagaynova

Eine Reise nach Berlin in den Bundestag durfte Marc Walz, ein 14-Jähriger aus Mayen, antreten. Nicht als Tourist, sondern als Teilnehmer einer Veranstaltung, in der es um die Aufarbeitung der Corona-Pandemie ging. Der junge Mann hatte viel zu sagen.

Davon träumen nicht nur große Redner: Einmal im Deutschen Bundestag ans Rednerpult treten und denen da oben mal die Meinung geigen, das wäre was. Genau das hat das Parlament jetzt selbst beabsichtigt, indem dessen Präsidentin Julia Klöckner (CDU) zum ersten Mal Kinder und Jugendliche eingeladen hat, um über kritische Themen offen zu sprechen.







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