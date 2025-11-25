Gestaltungssatzung sinnvoll? Mayen will mehr Harmonie für die City 25.11.2025, 12:00 Uhr

i Sie stellten Grundzüge einer möglichen Gestaltung in der City vor: (von links) Julia Judt, Dagmar Luxem, Yvonne Müller von der Stadtverwaltung, Philipp Skoda und Johannes Buchhammer (beide Fachbüro Urbanophil) und OB Dirk Meid. Axel Turek

Wie lässt sich im Zentrum der Stadt Mayen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild herbeiführen. Darum drehte sich eine Infoveranstaltung im Rathaus.

Wie die Stadt Mayen, insbesondere mit Fokus auf den Stadtkern mit der Fußgängerzone, künftig gestalterisch aussehen soll, das bleibt in der Diskussion. Am Donnerstag lud die Stadt zu einer Informationsveranstaltung der besonderen Art ins Rathaus. Zum zweiten Mal ging es um die Gestaltungssatzung und ein Handbuch mit Leitlinien für eine attraktive Mayener Altstadt.







