Gestaltungssatzung sinnvoll?: Mayen will mehr Harmonie für die City
Wie lässt sich im Zentrum der Stadt Mayen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild herbeiführen. Darum drehte sich eine Infoveranstaltung im Rathaus.
Wie die Stadt Mayen, insbesondere mit Fokus auf den Stadtkern mit der Fußgängerzone, künftig gestalterisch aussehen soll, das bleibt in der Diskussion. Am Donnerstag lud die Stadt zu einer Informationsveranstaltung der besonderen Art ins Rathaus. Zum zweiten Mal ging es um die Gestaltungssatzung und ein Handbuch mit Leitlinien für eine attraktive Mayener Altstadt.