Teilhabe in der Politik
Mayen will Jugend mit neuem Modell motivieren
Mayen will die Teilhabe von Jugendlichen auf neue Beine stellen. Der Jugendbeirat als beratendes Gremium ist faktisch aufgelöst
Mayen will die Teilhabe von Jugendlichen auf neue Beine stellen. Der Jugendbeirat als beratendes Gremium ist faktisch aufgelöst worden.
Helena Dolderer. picture alliance/dpa

Seit zweieinhalb Jahren gibt es keinen Jugendbeirat mehr in Mayen. Sind die Jugendlichen von der Politik frustriert? Dazu gibt es keine Aussage. Jetzt wollen der Stadtrat und die Stadtverwaltung die Teilhabe von Jugendlichen auf andere Beine stellen.

Lesezeit 2 Minuten
Wie sieht es mit der politischen Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Mayen aus, nachdem der Stadtrat beschlossen hat, den Jugendbeirat als beratendes Gremium faktisch aufzulösen? Zur Problematik gibt es in den Ausschüssen und im Stadtrat erste Lösungsansätze.
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