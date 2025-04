Mayen will für Fachkräfte in Verwaltung attraktiv sein

Die Stadt Mayen ist ein mitarbeiterfreundlicher Arbeitgeber. Jetzt ist sie mit dem Zertifikat zum „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet worden. Dem Zertifikat liegt eine intensive Begutachtung der Stadtverwaltung in puncto Förderung der Vereinbarung von Beruf und Familie zugrunde. Für die Weiterentwicklung der Personalpolitik wird dies von der Stadt selbst als „bedeutender Meilenstein“ bezeichnet. Wie wichtig die Vereinbarung von Beruf und Familie ist, erläuterte Auditor Jörg Weber aus Frankfurt. „Ein Audit bringt eine erhöhte Bindung, mehr Motivation und Identifikation mit dem Arbeitgeber“, sagte Weber.

Wie wichtig ein solches Audit (zu Deutsch: Prüfung, Revision) ist, verdeutlicht die Tatsache, dass die Stadtverwaltung in scharfer Konkurrenz zu Verwaltungen in der Region um Fachkräfte steht. Dabei kann ein Audit helfen, zumal es bundesweit als in diesem Fall als eine der renommiertesten Auszeichnungen für Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen, die sich aktiv für eine familienbewusste Personalpolitik einsetzen, gilt. Geprüft und zertifiziert wird die Umsetzung von Maßnahmen, die es den 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Mayener Stadtverwaltung ermöglicht, Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bringen.

„Wir sind stolz darauf, die Auditierung erfolgreich bestanden zu haben und somit jetzt auch noch deutlicher nach außen zeigen zu können, wie stark sich die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin für ihre Mitarbeitenden engagiert.“

Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD)

Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD) nahm das Zertifikat im Haupt- und Finanzausschuss entgegen und betonte die Bedeutung dieser Auszeichnung für die Stadtverwaltung. „Wir sind stolz darauf, die Auditierung erfolgreich bestanden zu haben und somit jetzt auch noch deutlicher nach außen zeigen zu können, wie stark sich die Stadtverwaltung als Arbeitgeberin für ihre Mitarbeitenden engagiert“, sagte er. Gleichermaßen verpflichte sich die Stadt als Arbeitgeber, die familienbewusste Personalpolitik „auch zukünftig zu leben, als Kultur zu etablieren und weitere konkrete Maßnahmen umzusetzen.“

i Mit einem Prädikatssiegel will das Rathaus in Mayen ein attraktiver Arbeitsplatz bleiben. Thomas Brost

Auf dem Weg zum Zertifikat, das drei Jahre gilt, absolvierte die Führungsebene der Stadt einen Workshop, bei dem die zentralen Ziele für eine familien- und lebensphasengerechte Personalpolitik definiert werden. In einem Workshop mit den Mitarbeitern wurde die Strategie mit konkreten Inhalten und gezielten Maßnahmen bestückt. Im Rahmen der Auditierung wurde auch der Status quo der bereits angebotenen Maßnahmen ermittelt und das Potenzial für weitere Verbesserungen systematisch entwickelt. Dass eine „pflegesensible Personalpolitik“ im Rennen um Arbeitskräfte entscheidend hilft, fasste Auditor Weber wie folgt zusammen: „Wir haben in einer Belegschaft eine Reihe von Wertungen und Prägungen. Wenn man nicht darauf eingeht, würden zwei Drittel der Mitarbeitenden sagen, dass sie gern die Stelle wechseln würden.“

Von der Stadt wird der Zertifizierungsprozess von Ina Rüber-Teke, der Gleichstellungsbeauftragten, gesteuert. Sie sagte: „Die Stadtverwaltung zeichnet sich bereits durch ein starkes Engagement im Rahmen ihrer Möglichkeiten – für eine familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik aus.“ Das habe der Auditor mehrfach anerkennend bestätigt. „Wir sind froh, es nun noch deutlicher auch nach innen und außen kommunizieren zu können“, erklärte Rüber-Teke. Stadtchef Meid fasste zusammen: „Wir müssen uns nach der Decke strecken, wenn wir als Arbeitgeber attraktiv sein wollen. Wir sind ein solcher Arbeitgeber und können darauf stolz sein.“

Wie sich die Personalpolitik weiterentwickeln soll

Eine Reihe von Maßnahmen hat die Stadt zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eingeführt, darunter sind flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeitregelungen, die an die Öffnungs- und Betriebszeiten angepasst sind, großzügige Regelungen zu Teilzeit und Telearbeit (bis zu 50 Prozent), ein umfangreiches betriebliches Gesundheitsmanagement und regelmäßige Führungskräfteschulungen und -ausbildungen zur Förderung einer familienfreundlichen Kultur. Die Weiterentwicklung hat zum Ziel: die Einführung einer Rahmenarbeitszeitregelung, die Verbesserung der technischen Ausstattung für Telearbeit, die Erweiterung des betrieblichen Gesundheitsmanagements, insbesondere für Außenstellen wie Betriebshof und Kitas und der Ausbau von Onboarding-Prozessen und die Einführung einer speziellen Ansprechperson für das Thema Pflege. red