Festival zu Halloween
Mayen verwandelt sich in eine magische Stadt
Silke Eiberger (links) und Heike Berressem versetzen die Kinder mit glitzerndem Feenstaub in die Welt der Magie.
Silke Eiberger (links) und Heike Berressem versetzen die Kinder mit glitzerndem Feenstaub in die Welt der Magie.
Elvira Bell

Rund 2000 Besucher verwandeln Mayen beim Festival der Magie in eine zauberhafte Halloween-Kulisse. Mit Kürbisschnitzen, Mitmachaktionen, Straßenkünstlern und einem großen Geisterzug verzaubert die Innenstadt kleine und große Magiefans.

Lesezeit 2 Minuten
„Hex, hex!“ Schrilles Hexengelächter hallte am Samstag durch Mayen. Überall waren schauderhafte Gestalten unterwegs, als sich die Straßen beim großen Festival der Magie in eine zauberhafte Kulisse verwandelten. Glitzernder Feenstaub wirbelte durch den Konzeptstore Zeitgeist von Heike Berressem, während „Wahrsagerin“ Silke Eiberger passend dazu den Kindern geheimnisvolle Tarotkarten mit guten Wünschen präsentierte.
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