Aus einer Solidaritätspartnerschaft ist nun ein eigener Verein geworden: In Mayen wurde der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. gegründet. Ziel ist es, die Menschen in der ukrainischen Stadt weiterhin aktiv zu unterstützen.
Lesezeit 2 Minuten
Der schöne Saal im alten Mayener Rathaus wurde kürzlich für eine besonders erfreuliche Veranstaltung genutzt. Der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. wurde gegründet und erhielt von den anwesenden Gründungsmitgliedern sowohl seine Satzung als auch per Abstimmung seine offiziellen Vertreter.