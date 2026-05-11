Verein hilft in Tschyhyryn
Mayen vertieft Solidarität mit der Ukraine
Die Gründungsmitglieder des Deutsch-ukrainischen Freundschaftskreises Mayen-Tschyhyryn setzen ein Zeichen der Solidarität mit de
Die Gründungsmitglieder des Deutsch-ukrainischen Freundschaftskreises Mayen-Tschyhyryn setzen ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in dem von Russland überfallenen Land.
Axel Turek

Aus einer Solidaritätspartnerschaft ist nun ein eigener Verein geworden: In Mayen wurde der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. gegründet. Ziel ist es, die Menschen in der ukrainischen Stadt weiterhin aktiv zu unterstützen.

Lesezeit 2 Minuten
Der schöne Saal im alten Mayener Rathaus wurde kürzlich für eine besonders erfreuliche Veranstaltung genutzt. Der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. wurde gegründet und erhielt von den anwesenden Gründungsmitgliedern sowohl seine Satzung als auch per Abstimmung seine offiziellen Vertreter.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren