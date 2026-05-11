Verein hilft in Tschyhyryn Mayen vertieft Solidarität mit der Ukraine Axel Turek 11.05.2026, 13:00 Uhr

i Die Gründungsmitglieder des Deutsch-ukrainischen Freundschaftskreises Mayen-Tschyhyryn setzen ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in dem von Russland überfallenen Land. Axel Turek

Aus einer Solidaritätspartnerschaft ist nun ein eigener Verein geworden: In Mayen wurde der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. gegründet. Ziel ist es, die Menschen in der ukrainischen Stadt weiterhin aktiv zu unterstützen.

Der schöne Saal im alten Mayener Rathaus wurde kürzlich für eine besonders erfreuliche Veranstaltung genutzt. Der Deutsch-ukrainische Freundschaftskreis Mayen-Tschyhyryn e.V. wurde gegründet und erhielt von den anwesenden Gründungsmitgliedern sowohl seine Satzung als auch per Abstimmung seine offiziellen Vertreter.







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