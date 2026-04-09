Zum Tod von Mario Adorf
Mayen verneigt sich vor seinem größten Sohn
Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
Mario Adorf ist im Alter von 95 Jahren gestorben.
Karl-Josef Hildenbrand. picture alliance/dpa

Mayens Ehrenbürger Mario Adorf (95) ist verstorben. Der weltbekannte Schauspieler hinterlässt in seiner Heimatstadt viele Spuren – er hat nicht nur das Kulturleben geprägt und bereichert.

Lesezeit 4 Minuten
Mario Adorf ist tot. Der Mayener Jung ist friedlich im Alter von 95 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht traf aus Paris ein, wo Adorf am Mittwochmorgen in seiner Wohnung sein Leben ausgehaucht hat. Mario Adorf: Geboren als uneheliches Kind in Armut, erwachsen geworden als Philosophie-Student, Schauspieler, Autor, Weltstar, Weltbürger – sein Lebenslauf ist filmreif.

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