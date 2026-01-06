Stadtrat hofft auf Förderung Mayen träumt vom Sportpark Nettetal Thomas Brost 06.01.2026, 06:00 Uhr

i Das Umfeld des Stadions in Mayen könnte sich in den nächsten Jahren gravierend verändern, wenn die Stadt bei einem Förderprogramm zum Zug kommt. Thomas Brost

Seit Jahren müssen Sportler die armseligen Bedingungen in der TuS-Umkleide hinnehmen. Es fehlt der Stadt Mayen Geld, um das Gebäude abzureißen und zu ersetzen. Jetzt könnte über den Bund Geld ins Nettetal fließen – für einen Sportpark.

Seit Jahren dümpelt ein Teil der Sportanlagen im Mayener Nettetal vor sich hin. Der Grund: Für die mindestens sechsstellige Sanierung beispielsweise der Umkleide am TuS-Platz fehlt das Geld, Anläufe im Stadtrat scheiterten mangels Masse oder weil ein Fördermittelgeber nicht mitgespielt hat.







