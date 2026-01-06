Mayen träumt vom Sportpark Nettetal

Seit Jahren müssen Sportler die armseligen Bedingungen in der TuS-Umkleide hinnehmen. Es fehlt der Stadt Mayen Geld, um das Gebäude abzureißen und zu ersetzen. Jetzt könnte über den Bund Geld ins Nettetal fließen – für einen Sportpark.
Lesezeit 3 Minuten
Seit Jahren dümpelt ein Teil der Sportanlagen im Mayener Nettetal vor sich hin. Der Grund: Für die mindestens sechsstellige Sanierung beispielsweise der Umkleide am TuS-Platz fehlt das Geld, Anläufe im Stadtrat scheiterten mangels Masse oder weil ein Fördermittelgeber nicht mitgespielt hat.