Mayen muss mehr gegen Extremhitze tun

Der Klimawandel ist eines der gravierendsten Probleme – und er betrifft alle Städte und Gemeinden. Deswegen sollen die Kommunen ein Klimawandelanpassungskonzept beschließen. Die Stadt Mayen wird von zwei Expertinnen beraten.
Immer häufiger werden in Mayen Vorschläge gemacht, wie sich die Stadt gegen schädliche Einflüsse des extrem werdenden Klimas wappnen soll. So hat der Seniorenbeirat vorgeschlagen, mehr Bäume auf dem Marktplatz in Kübeln aufstellen zu lassen und generell mehr Begrünung zuzulassen.