Klimawandel und Konsequenzen Mayen muss mehr gegen Extremhitze tun Thomas Brost 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Die Kessellage von Mayen erschwert die Frischluftzufuhr und lässt im Sommer die Hitze stauen. Hans-Georg Schönberg

Der Klimawandel ist eines der gravierendsten Probleme – und er betrifft alle Städte und Gemeinden. Deswegen sollen die Kommunen ein Klimawandelanpassungskonzept beschließen. Die Stadt Mayen wird von zwei Expertinnen beraten.

Immer häufiger werden in Mayen Vorschläge gemacht, wie sich die Stadt gegen schädliche Einflüsse des extrem werdenden Klimas wappnen soll. So hat der Seniorenbeirat vorgeschlagen, mehr Bäume auf dem Marktplatz in Kübeln aufstellen zu lassen und generell mehr Begrünung zuzulassen.







