Wie umgehen mit den ältesten Häusern in einer Stadt? Zwei von diesen stehen in Mayen im Umfeld des Rathauses. Die Stadt hat Sicherheitsbedenken und will sie beide niederlegen. Der Bauausschuss wartet noch ab.
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Was sich hinter einem giebelhoch aufgespannten farbigen Tuch mit Fachwerkmotiv verbirgt, vermögen nur Experten zu sagen. Fakt ist: Das städtische Haus in der Rosengasse 15 steht auf der Abrissliste. Dabei hat es eine lange Geschichte, wie ein Geschichtsforscher zu berichten weiß.