Ältestes Wohnhaus in der City
Mayen: Müssen zwei Fachwerkhäuser fallen?
Zwei Häuser, die die Stadt vor Jahrzehnten mal gekauft hat, befinden sich in einem schlechten Zustand. Jetzt sollen sie fallen,
Zwei Häuser, die die Stadt vor Jahrzehnten mal gekauft hat, befinden sich in einem schlechten Zustand. Jetzt sollen sie fallen, empfiehlt die Stadt.
Thomas Brost

Wie umgehen mit den ältesten Häusern in einer Stadt? Zwei von diesen stehen in Mayen im Umfeld des Rathauses. Die Stadt hat Sicherheitsbedenken und will sie beide niederlegen. Der Bauausschuss wartet noch ab. 

Lesezeit 2 Minuten
Was sich hinter einem giebelhoch aufgespannten farbigen Tuch mit Fachwerkmotiv verbirgt, vermögen nur Experten zu sagen. Fakt ist: Das städtische Haus in der Rosengasse 15 steht auf der Abrissliste. Dabei hat es eine lange Geschichte, wie ein Geschichtsforscher zu berichten weiß.
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