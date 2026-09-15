Marktführer in der Eifel
Mayen hat die meisten Hidden Champions in der Region
Die Weig Group hat gleich mit zwei zugehörigen Unternehmen den Status Hidden Champion erreicht, die beide in Mayen sitzen. Was d
Die Weig Group hat gleich mit zwei zugehörigen Unternehmen den Status Hidden Champion erreicht, die beide in Mayen sitzen. Was den Wirtschaftsstandort attraktiv für Firmen dieser Größenordnung macht, erklärt Dagmar Luxem, Bereichsleiterin Wirtschaft und Kultur der Stadtverwaltung Mayen.
Kim Fauss

„Made in Mayen“ sind die Produkte zahlreicher Unternehmen, die sich am Tor zur Eifel angesiedelt haben – darunter auch vier Hidden Champions. Was bedeutet das für die Stadt und das Image des Wirtschaftsstandorts?

Lesezeit 3 Minuten
In Mayen sind vier von insgesamt elf Hidden Champions im Kreis Mayen-Koblenz ansässig – und das nicht nur aus Zufall. Die Marktführer sowie zahlreiche andere Unternehmen profitieren von attraktiven Standortbedingungen. Welche das sind und wie sich die Präsenz der Hidden Champions positiv auf die Stadt auswirkt, erklärt Dagmar Luxem.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren