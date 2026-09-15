„Made in Mayen“ sind die Produkte zahlreicher Unternehmen, die sich am Tor zur Eifel angesiedelt haben – darunter auch vier Hidden Champions. Was bedeutet das für die Stadt und das Image des Wirtschaftsstandorts?
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In Mayen sind vier von insgesamt elf Hidden Champions im Kreis Mayen-Koblenz ansässig – und das nicht nur aus Zufall. Die Marktführer sowie zahlreiche andere Unternehmen profitieren von attraktiven Standortbedingungen. Welche das sind und wie sich die Präsenz der Hidden Champions positiv auf die Stadt auswirkt, erklärt Dagmar Luxem.