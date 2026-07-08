Hochwasservorsorge in Gefahr Mayen hadert, weil Förderung zu niedrig ausfällt Thomas Brost 08.07.2026, 12:41 Uhr

i An der Sagnesmühle nahe dem früheren Rheinland-Platz ist ein Treibgutrechen zur Hochwasservorsorge installiert worden. Es fehlen noch Retentionsflächen für den Ernstfall. Thomas Brost

Eigentlich sollte sie ein Herzstück gegen die nächste Netteflut werden, die Grube Silbersand bei Mayen. Jetzt muss die Stadt jedoch einen Rückzieher machen, und das liegt ausgerechnet an der Förderung.

Dass eine Förderung ein erheblicher Hemmschuh sein kann, das hat jetzt die Diskussion um die Grube Silbersand im Stadtrat Mayen gezeigt. Die Stadt hatte die Fläche, die im Dreiländereck St. Johann/Kirchwald/Mayen liegt, vor drei Jahren erworben, um Schutzmaßnahmen gegen eine potenzielle Netteflut dort zu ergreifen.







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