Der Duft von Freiheit und Abenteuer lag am „Schönen langen Donnerstag“ in Mayen in der Luft. Doch wer und vor allem was machte die Innenstadt als Schauplatz für die Zweitauflage des Flower-Power-Festivals so anziehend und interessant?

i Diese Kolleginnen sind mit "einem Hahn im Korb" unterwegs und haben mächtig viel Spaß. Elvira Bell

Es ist schnell erklärt: Die Hippiebewegung lebte auf. Und die teils im entsprechenden Outfit gekleideten Besucher wurden durch den Geist der 1970er-Jahre inspiriert, verführt und unterhalten. Der Zauber von Ibiza war zum Greifen nah. Die Innenstadt wurde nicht zuletzt durch die langen weißen Tafeln, die die Straßen in ein großes, offenes Wohnzimmer unter freiem Himmel verwandelten, zu einer Erlebnismeile. Die mit weißen Hussen gedeckten Tische brachten auch Menschen, die sich bislang nicht kannten, schnell miteinander ins Gespräch. Sie alle genossen den lauen Sommerabend.

i Die Gäste kommen an den langen Tafeln schnell ins Gespräch. Elvira Bell

Ins Auge fielen die handgefertigten Dekorationen, herzige Foodprints entlang der Laufwege, hängende Blumen aus recycelten PET-Flaschen über der Fußgängerzone und lange, bunte Bänder, die als Kunstwerke die Blumenarrangements verzierten. Zwei Bullis ließen die Herzen eines jeden VW-Liebhabers höherschlagen. „In den einen könnte ich mich auf Anhieb verlieben“, erzählte Besucherin Melanie augenzwinkernd. „Ich meine natürlich den Bulli – und nicht den gut aussehenden Mann dort hinten.“

i Petra und Oliver Ilg aus Mayen präsentieren ihren Bulli aus dem Jahr 1967. Elvira Bell

Bis in die späten Abendstunden konnten die Gäste chillen, schlemmen, shoppen, kreativ sein, Cocktails genießen, Kunst- und Musikdarbietungen hautnah erleben und vieles mehr. Und das vom Brückenviertel, über die Marktstraße, den Markt bis hin zur unteren Göbelstraße. Walking Acts, Gaukler und Künstler wie die Flowart Junggling Feuershow mit Funkenzauber oder Gawan auf Stelzen zogen durch die Stadt.

i Auch der Stelzenmann sorgt für bewundernde Blicke. Elvira Bell

Das Engagement und die Vorbereitungen der Aktiven von „geMYsam – Die INNENSTADTmacher“ und allen anderen Beteiligten und Unterstützern haben sich gelohnt. „Es ist einfach super hier“, meinte Mat Hopkins, ein junger Mann aus Australien, während er mit seiner Frau Navida einen Cocktail genoss und live gesungenen Abba-Songs lauschte. „Wir wollten einfach mal gucken, was hier alles geboten wird. Wir sind total begeistert“, sagte Hopkins. Während eine Mittsechzigerin voller Überzeugung sagte: „Mensch, ist das geil hier.“

i "Die Stimmung ist einzigartig. Es kommt einer gelungen Party gleich", betont Heike Berressem, die zwei Monate an der Dekoration gearbeitet hat. Elvira Bell

Insgesamt 3500 Besucher honorierten die blumige Atmosphäre, während die einzelnen Geschäfte mit passenden Aktionen zum Nulltarif überraschten. Für eine bleibende Erinnerung sorgte BL Foto. Hier konnte sich jeder kostenlos fotografieren lassen. Für eine blühende Überraschung hatte Heike Berressem gesorgt. Die Inhaberin des Konzepthauses Zeitgeist-LebensArt hatte ganz im Hippie-Style unter anderem zu einem Workshop mit dem Titel „Tischleinfein“ eingeladen. Mit ein wenig Geschick konnten Interessierte ihre eigene Tasche mit bunten Motiven gestalten.

i Flower Power ist auch beim Genoveva-Chor unter der Leitung von Andreas Barth angesagt. Elvira Bell

Zeitgleich zauberte Nadine von „More Glitter more Fun“ glitzernde Blütenmotive die Haut der Kunden, während Elke Trosse mit ihrer kraftvollen Stimme für 1970er-Beats sorgte. „Hier ist richtig Leben in der Stadt“, freut sich Sylvia, die mit ihrer Freundin aus der Moselgemeinde Bruttig-Fankel gekommen ist. Die beiden ließen sich mit dem Handy vor einer Vintage-Fotobulli-Leinwand im Brückenviertel ablichten, während der Genoveva-Chor mit Chorleiter Andreas Barth für italienisches Feeling und Glücksmomente sorgte. Als Eyecatcher schufen Liegestühle sowie Cocktailbars eine einzigartige Atmosphäre. Damit habe Mayen eindrucksvoll bewiesen, wie viel Lebensfreunde für alle Generationen in der Stadt stecke, erklärte Jürgen Nett, der Vorsitzende der MY-Gemeinschaft. „Schon jetzt ist die Vorfreude auf die nächste Ausgabe spürbar.“