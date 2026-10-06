Aldi und Lidl wollen wachsen
Mayen fürchtet Konkurrenz durch Mendiger Handel
Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelze
Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelzentrum. Mendig weist die Kritik zurück – und treibt seine Pläne weiter voran.
Elvira Bell

Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelzentrum. Mendig weist die Kritik zurück – und treibt seine Pläne weiter voran.

Lesezeit 3 Minuten
Darf der Einzelhandel in Mendig weiter wachsen – oder geht das zulasten des benachbarten Mittelzentrums Mayen? Um diesen Interessenkonflikt ging es kürzlich im Verbandsgemeinderat Mendig. Die Stadt Mayen hat Bedenken gegen die Pläne vorgebracht, in Mendig weitere Entwicklungsmöglichkeiten für großflächigen Einzelhandel zu schaffen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren