Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelzentrum. Mendig weist die Kritik zurück – und treibt seine Pläne weiter voran.
Lesezeit 3 Minuten
Darf der Einzelhandel in Mendig weiter wachsen – oder geht das zulasten des benachbarten Mittelzentrums Mayen? Um diesen Interessenkonflikt ging es kürzlich im Verbandsgemeinderat Mendig. Die Stadt Mayen hat Bedenken gegen die Pläne vorgebracht, in Mendig weitere Entwicklungsmöglichkeiten für großflächigen Einzelhandel zu schaffen.