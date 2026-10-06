Aldi und Lidl wollen wachsen Mayen fürchtet Konkurrenz durch Mendiger Handel Angela Kauer-Schöneich

Elvira Bell 06.10.2026, 10:00 Uhr

i Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelzentrum. Mendig weist die Kritik zurück – und treibt seine Pläne weiter voran. Elvira Bell

Aldi und Lidl wollen in Mendig wachsen. Doch Mayen sieht darin eine Gefahr für die eigene Kaufkraft und seine Rolle als Mittelzentrum. Mendig weist die Kritik zurück – und treibt seine Pläne weiter voran.

Darf der Einzelhandel in Mendig weiter wachsen – oder geht das zulasten des benachbarten Mittelzentrums Mayen? Um diesen Interessenkonflikt ging es kürzlich im Verbandsgemeinderat Mendig. Die Stadt Mayen hat Bedenken gegen die Pläne vorgebracht, in Mendig weitere Entwicklungsmöglichkeiten für großflächigen Einzelhandel zu schaffen.







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