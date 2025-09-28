Die 80er-Jahre erwachten am Freitagabend in Mayen wieder zum Leben. Bei der „Back to the 80’s“-Party der Brückengemeinschaft feierten die Besucher erstmals zu den Hits eines besonderen Jahrzehnts. So war die Premiere.
Lesezeit 3 Minuten
Schräge Klamotten in knalligen Farben, teils schrille Frisuren und ganz große Hits – unter anderem mit der Neuen Deutschen Welle. Kurzum: Die 1980er waren ein verrücktes und aufregendes Jahrzehnt. Genau in diesem Retro-Ambiente fand am Freitagabend erstmals im Brückenstraßenquartier – und zwar mit Vollgas – eine „Back to the 80’s“-Party statt.