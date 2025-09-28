Aktion der Brückengemeinschaft Mayen feiert im Zeichen der 80er-Jahre Elvira Bell 28.09.2025, 12:00 Uhr

i Karola, Heike, Uschi, Iris, Resi hatten am Freitagabend im Brückenstraßenquartier viel Spaß im Zeichen der 80er-Jahre. Elvira Bell

Die 80er-Jahre erwachten am Freitagabend in Mayen wieder zum Leben. Bei der „Back to the 80’s“-Party der Brückengemeinschaft feierten die Besucher erstmals zu den Hits eines besonderen Jahrzehnts. So war die Premiere.

Schräge Klamotten in knalligen Farben, teils schrille Frisuren und ganz große Hits – unter anderem mit der Neuen Deutschen Welle. Kurzum: Die 1980er waren ein verrücktes und aufregendes Jahrzehnt. Genau in diesem Retro-Ambiente fand am Freitagabend erstmals im Brückenstraßenquartier – und zwar mit Vollgas – eine „Back to the 80’s“-Party statt.







