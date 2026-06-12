Ultimativer Fußballabend Mayen: Ein Abend ganz im Sinne des großen Fritz Walter Martin Ingenhoven 12.06.2026, 13:00 Uhr

Ein Abend voll bizarren Fußballwissen, sorgfältig recherchierten Fakten, pointiert vorgetragenen Texten und einem geschickt in das Programm eingeflochtenen Quiz beim Exxtra-Angebot der Burgfestspiele Mayen „Anpfiff! – Der ultimative Fußballabend“.

Was hat Fußball mit Theater zu tun? Wie passen Kicker und Dichter, Fußball und Literatur zusammen? Was hat es mit einem halben Tor auf sich? Und auf wen war Trainerlegende Giovanni Trapattoni in seiner berühmten Wutrede nun wirklich sauer? All dies und noch viel mehr erklärte Thomas Maria Peters seinem Publikum im Rahmen der Mayener Burgfestspiele.







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