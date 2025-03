Wann blüht eine Innenstadt so richtig und besten sogar noch nachhaltig und umweltfreundlich auf? Wenn das Wetter passt, die Fußgängerzone, die Schaufenster und Geschäfte frühlingshaft dekoriert sind? Oder dann, wenn viele Gäste mit allerbester Einkaufslaune durch die Innenstadt spazieren und in entspannter Atmosphäre einen vergnüglichen (Familien-)Sonntag genießen? Und dabei vielleicht zumindest an diesem einen Tag dem Online-Handel trotzen? Wie dem auch sei. All das trifft auf Mayen zu.

Was will man mehr? Von Samstag bis einschließlich Dienstag präsentiert sich die Eifelstadt lebhaft, bunt und fantasievoll. Der Auftakt des „Mayener Start in den Frühling“ mit seinem über Jahrzehnten jeweils an einem Dienstag stattfindende Halbfastenmarkt, der gut bestückte Wochenmarkt am Samstag und der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres locken insgesamt mehrere Tausende Menschen aller Altersgruppen in die Stadt der Märkte.

i Die Kunden erhielten blühende Frühlingsboten als Präsent. Elvira Bell

Die Innenstadt wird zu einer lebendigen Flaniermeile. Nach Lust und Laune stöbern kann man auch an einigen Marktständen. „Bereits am Samstag waren bei herrlichem Frühlingswetter viele Kunden in der Innenstadt und in den Geschäften unterwegs“, berichten Hans-Paul Hiebel, Gründungsmitglied und langjähriges Vorstandsmitglied der MY-Gemeinschaft, und Marktmeisterin Yvonne Müller. Bei idealem Shoppingwetter heißen die Einzelhändler am Sonntag bereits ab 12 Uhr ihre Kunden zum Einkaufsvergnügen willkommen.

Frühlingshafte aus recycelten PET-Flaschen gefertigte Dekorationen schweben an Seilen über der Straße. Sie verschönern dank des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ das Stadtbild. Dazu gibt es, wie an jedem ersten verkaufsoffenen Sonntag, blühende Grüße von der MY-Gemeinschaft. Als eine tolle Geste empfindet dies ein Kunde in der Buchhandlung Reuffel. Er hatte die Qual der Wahl und muss sich zwischen Narzissen, Primeln und Hyazinthen entscheiden. Temperaturen deutlich über 10 Grad Celsius laden die Besucher nicht nur in die Geschäfte, sondern auch zum Verweilen vor den Cafés und vor allem auf den Marktplatz, dem Herz der Innenstadt, ein. Über den Andrang freuen sich alle Beteiligten.

i An den Infoständen, wie etwa bei der Eifelwehr-Katastrophenhilfe, blieben viele Passanten stehen, nahmen Flyer entgegen oder suchten das Gespräch. Elvira Bell

Es herrscht Volksfeststimmung. Ein Riesenrad, ein Greiferspiel, Kinderfahrgeschäfte, ein Trampolin und diverse Marktstände erweisen sich als Publikumsmagneten und sorgen für Kurzweil und für strahlende Gesichter bei Jung und Alt. Viel Spaß hatte auch eine fünfköpfige Familie aus der Nähe von Cochem. “Wir kommen immer wieder gern nach Mayen und kaufen gerade einen großen Meerjungfrauluftballon.„

Über ein großes Interesse der Passanten konnten sich auch die Ehrenamtlichen unter anderem am Stand des Elternausschusses der Kita St. Veit, des Friedensdorfes International und der Eifelwehren-Katastrophenhilfe freuen: „Wir sind bundesweit im Einsatz, bei Hochwasser, Überschwemmungen, Brand- und Sicherheitswachen, bei der Personen- und Vermisstensuche sowie bei der Tierrettung“, erklärten die Mitglieder der Eifelwehren.

i Mit einem Kreativ- sowie einem Infostand war Marlis Knappe aus Mayen mit ihren Mitstreiterinnen zugunsten des Friedensdorfes International mit von der Partie. Elvira Bell

Auf ihre Arbeit machte auch eine Gruppe aufmerksam, die es sich zum Ziel gesetzt hat, ein Wohnprojekt auf die Beine zu stellen, in dem vieles möglich ist. Der Verein Gemeinschaftlich Wohnen Mayen setzt sich dafür ein: „Lieber Daheim als im Heim! Aber bitte nicht allein! Wir suchen Menschen, die sich dafür interessieren“, betont Petra Anastasini. „Für ein aktives Miteinander und für eine nachbarschaftliche Gemeinschaft für Menschen ab 50 Jahren, auch mit Behinderung und aus allen sozialen Schichten. Wir wollen behindertengerechte eigene Wohnungen, Gesellschaftsräume und einen Außenbereich in Eigenverantwortung.“

Doch nicht überall herrschte eitel Sonnenschein. Bereits gegen 13 Uhr herrschte „Im Trinnel“ ein Verkehrschaos. Wegen der Umgestaltung des Wasserpförtchens, welches künftig als innerstädtisches Naherholungsgebiet dienen wird, und der Vollsperrung der Eselsbrücke und der Straße „Im Keutel“ zeigen sich zahlreiche auswärtige Besucher völlig aufgebracht.