Rathaussturm in Mayen Maye Mayoh ist der Schlüssel zur Lebenslust 27.02.2025, 20:05 Uhr

i Der Schlüssel von Prinzessin Nicole ist groß genug, um Einlass in die Stadtverwaltung Mayen zu erhalten. Birgit Pielen

Mit einem munteren Spektakel bei der Rathauserstürmung vor Hunderten Gästen startet Mayen in den Straßenkarneval.

Maye Mayoh! Mit einem fulminanten Auftakt hat in Mayen der Straßenkarneval begonnen. Am Donnerstagmorgen um 11.11 Uhr startet das närrische Treiben auf dem Marktplatz in der Stadt. Nach und nach kommen die Narren, schunkeln zu Stimmungsmusik, trinken ein Bier oder ein Glas Sekt und freuen sich, dass immer wieder die Sonne zwischen den dunklen Wolken hindurch blinzelt.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen