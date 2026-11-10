Maye Majoh, der neue Prinz steht fest

Mayen hat wieder einen Prinzen für die fünfte Jahreszeit. Und Oberbürgermeister Dirk Meid wurde wegen einer Social-Media-Panne bereits seines Amtes enthoben.

Während Tollitäten andernorts rar gesät sind, herrscht bei der Alten Großen Karnevalsgesellschaft Mayen purer Jubel. Nach einer prinzenlosen Kampagne hat die Stadt endlich wieder ein närrisches Oberhaupt.

Und das wurde am Samstag gebührend gefeiert: In Halle 129 ging die offizielle Vorstellung der neuen Tollität mit anschließender Fastnachtsparty und vielen donnernden Maye Mayoh-Rufen über die Bühne.