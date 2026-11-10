Start in die fünfte Jahreszeit
Maye Majoh, der neue Prinz steht fest
Dem Hofstaat von Prinz Philipp I. gehören die beiden Pagen Lena (Krayer) und Madita (Sondermann), der Mundschenk Peter (Heinen)
Dem Hofstaat von Prinz Philipp I. gehören die beiden Pagen Lena (Krayer) und Madita (Sondermann), der Mundschenk Peter (Heinen) und Hofnarr Marc (Keuser), der Präsident der Prinzengarde Mayen, an.
Elvira Bell

Mayen hat wieder einen Prinzen für die fünfte Jahreszeit. Und Oberbürgermeister Dirk Meid wurde wegen einer Social-Media-Panne bereits seines Amtes enthoben.

Lesezeit 3 Minuten
Während Tollitäten andernorts rar gesät sind, herrscht bei der Alten Großen Karnevalsgesellschaft Mayen purer Jubel. Nach einer prinzenlosen Kampagne hat die Stadt endlich wieder ein närrisches Oberhaupt.Und das wurde am Samstag gebührend gefeiert: In Halle 129 ging die offizielle Vorstellung der neuen Tollität mit anschließender Fastnachtsparty und vielen donnernden Maye Mayoh-Rufen über die Bühne.
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