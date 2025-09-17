Lob für Maifeld-Bürgermeister „Max Mumm ist einfach ein toller Mensch“ 17.09.2025, 15:25 Uhr

i Als Festredner umrahmen Marko Boos (SPD, links) und Torsten Welling (CDU, rechts) den wiedergewählten Maximilian Mumm (SPD), der als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld in seine dritte Amtsperiode startet. Birgit Pielen

Mit sehr persönlichen Worten würdigen Kommunalpolitiker den Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm zum Start in die dritte Amtszeit.

Diese Veranstaltung dürfte ganz nach dem Geschmack von Maximilian Mumm gewesen sein. 130 Menschen sind gekommen, um mit dem 59-Jährigen den Start in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld zu feiern. Es wird trotz unterschiedlicher politischer Couleur ein Fest unter Freunden, das von den besten Helmut-Schmidt-Zitaten gekrönt wird.







