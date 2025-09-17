Mit sehr persönlichen Worten würdigen Kommunalpolitiker den Maifeld-Bürgermeister Maximilian Mumm zum Start in die dritte Amtszeit.
Lesezeit 3 Minuten
Diese Veranstaltung dürfte ganz nach dem Geschmack von Maximilian Mumm gewesen sein. 130 Menschen sind gekommen, um mit dem 59-Jährigen den Start in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Maifeld zu feiern. Es wird trotz unterschiedlicher politischer Couleur ein Fest unter Freunden, das von den besten Helmut-Schmidt-Zitaten gekrönt wird.