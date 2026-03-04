Feier im Mariendom: Matthiaskapelle in Andernach erstrahlt in neuen Glanz
Die neu restaurierte Matthiaskapelle wurde dieser Tage im Andernacher Mariendom feierlich eröffnet. Und auch der Reliquienschrein aus dem 16. Jahrhundert innerhalb des Mariendoms wurde modernisiert.
„Eine lange und intensive Wegstrecke geht heute zu Ende“: So hat Frank Mertes, Vorsitzender des Fördervereins Mariendom Andernach, die Eröffnung der Matthiaskapelle bezeichnet. Nach einem etwa fünfjährigen Prozess wurde der Reliquienschrein aus dem 16.