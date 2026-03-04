Feier im Mariendom
Matthiaskapelle in Andernach erstrahlt in neuen Glanz
Der gotische Reliquienschrein wurde restauriert und nun in der modernen Matthiaskapelle im Andernacher Mariendom aufgestellt.
Bistum Trier/Julia Fröder

Die neu restaurierte Matthiaskapelle wurde dieser Tage im Andernacher Mariendom feierlich eröffnet. Und auch der Reliquienschrein aus dem 16. Jahrhundert innerhalb des Mariendoms wurde modernisiert.

„Eine lange und intensive Wegstrecke geht heute zu Ende“: So hat Frank Mertes, Vorsitzender des Fördervereins Mariendom Andernach, die Eröffnung der Matthiaskapelle bezeichnet. Nach einem etwa fünfjährigen Prozess wurde der Reliquienschrein aus dem 16.

