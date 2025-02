Kriminalität in der Eifelstadt Maskierter überfällt Mayener Bäckerei am frühen Morgen 12.02.2025, 15:04 Uhr

i Am frühen Mittwochmorgen ist eine Bäckereifiliale in der Mayener Innenstadt überfallen worden. Rico Rossival

Ein maskierter Mann steht plötzlich in einer Bäckerei in der Mayener Innenstadt. Er will Geld und droht den Mitarbeitern.

Es ist 7.45 Uhr am Mittwochmorgen, als es passiert: In einer beliebten Bäckereifiliale in der Mayener Marktstraße steht plötzlich ein Mann mit Sturmmaske. Dass er keine Brötchen kaufen will, ist offensichtlich. Laut der Mayener Polizei droht er den Mitarbeitern Gewalt an und fordert Geld.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen