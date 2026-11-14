Kulturscheune von Lucia Kranz 
Martin Seidler nutzt auch KI-Werk bei Lesung in Mendig 
Die Lesungen mit Martin Seidler erfreuen sich in Mendig großer Beliebtheit.
Die Lesungen mit Martin Seidler erfreuen sich in Mendig großer Beliebtheit.
Elvira Bell

Die Liebe in Worte gießen: Viele Schriftsteller verfassen im Laufe ihres Lebens auch Gedichte rund um das große Gefühl. Liebespoesie war Thema der jüngsten Kulturscheune in Mendig, wo Moderator Martin Seidler auch ein KI-generiertes Stück vortrug. 

Lesezeit 2 Minuten
Kulturgenuss in gemütlichem Ambiente: Auf Einladung der Konditorin Lucia Kranz war Moderator Martin Seidler bereits zum vierten Mal in der Kulturscheune zu Gast. Unter dem Motto „Lieblingsgedichte“ gestaltete er eine stimmungsvolle Lesung, bei der Poesie und Musik zusammenkamen.
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