Kultur in Ettringen „Marktplatz der Künste“ glänzt mit Vielfalt Elvira Bell 30.03.2026, 12:00 Uhr

Der „Marktplatz der Künste“ zeigte in Ettringen die Werke von vielen Kunstschaffenden aus der Region. Es waren auch einige Trends abzulesen.

Kunstschaffende aus der Region haben ihre Gefühle, Gedanken und Botschaften am Wochenende in Ettringen präsentiert – hübsch verpackt in Bildern und Kunstwerken aus Holz, Beton, Basalt, Wolle, Stoff und anderen Materialien. In einer Welt, die zunehmend von Massenproduktion und Digitalisierung dominiert wird, stellt der „Marktplatz der Künste“ mit seinem heimischen, individuellen Charakter einen nahezu perfekten Gegenpol dar.







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