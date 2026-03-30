Kultur in Ettringen
„Marktplatz der Künste“ glänzt mit Vielfalt

Der „Marktplatz der Künste“ zeigte in Ettringen die Werke von vielen Kunstschaffenden aus der Region. Es waren auch einige Trends abzulesen.

Lesezeit 2 Minuten
Kunstschaffende aus der Region haben ihre Gefühle, Gedanken und Botschaften am Wochenende in Ettringen präsentiert – hübsch verpackt in Bildern und Kunstwerken aus Holz, Beton, Basalt, Wolle, Stoff und anderen Materialien. In einer Welt, die zunehmend von Massenproduktion und Digitalisierung dominiert wird, stellt der „Marktplatz der Künste“ mit seinem heimischen, individuellen Charakter einen nahezu perfekten Gegenpol dar.

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