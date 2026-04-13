Zum Tod des Weltstars
Mario Adorf und die „Eifelkeit“
Mario Adorf mit Hermann Simon 2011 bei der Verleihung des "Best Human Brand Lifework Award"
Mario Adorf mit Hermann Simon 2011 bei der Verleihung des "Best Human Brand Lifework Award"
Simon-Kucher & Partners

Mit Mario Adorf verliert Deutschland einen seiner prägendsten Schauspieler – einen, der nie nur Rollen spielte, sondern ihnen seinen eigenen Stempel aufdrückte und dafür zahlreiche Preise erhielt. Einer seiner Laudatoren erinnert sich. 

Lesezeit 1 Minute
Mario Adorf hat in seinem Leben viele Preise bekommen. Einer war der „Best Human Brand Lifework Award“. Der Preis zielt auf mehr als auf das umfangreiche Werk des Weltstars: Er ehrt Persönlichkeiten, die – im Sinne des Markentheoretikers Hans Domizlaff – durch Authentizität, Kontinuität und Vertrauen selbst zur „Marke“ geworden sind.

Ressort und Schlagwörter

Andernach & MayenKultur

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren