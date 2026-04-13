Mit Mario Adorf verliert Deutschland einen seiner prägendsten Schauspieler – einen, der nie nur Rollen spielte, sondern ihnen seinen eigenen Stempel aufdrückte und dafür zahlreiche Preise erhielt. Einer seiner Laudatoren erinnert sich.
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Mario Adorf hat in seinem Leben viele Preise bekommen. Einer war der „Best Human Brand Lifework Award“. Der Preis zielt auf mehr als auf das umfangreiche Werk des Weltstars: Er ehrt Persönlichkeiten, die – im Sinne des Markentheoretikers Hans Domizlaff – durch Authentizität, Kontinuität und Vertrauen selbst zur „Marke“ geworden sind.