Tod der französischen Diva Mario Adorf trauert um die Bardot Thomas Brost 07.01.2026, 12:00 Uhr

i Mario Adorf, der Mayener Ehrenbürger, war mit Weltstar Brigitte Bardot befreundet, die kurz vor dem Jahreswechsel gestorben ist. dpa/Andreas Arnold. dpa

Sie galt als die schönste Frau der Welt, war in vielen Filmen zu sehen, jetzt ist der französische Weltstar Brigitte Bardot (91) gestorben. Zu ihr hatten Schauspieler-Kollege Mario Adorf und seine Ehefrau Monique Faye eine besondere Beziehung.

Wenige Tage erst ist es her, dass sich die wohl schönste Frau des 20. Jahrhunderts aus dieser Welt verabschiedet hat: Brigitte Bardot (91). Die Französin, die in vielen Filmen („Und immer lockt das Weib“) mitwirkte, starb in ihrem Haus, das sie nach einem ikonischen Lied taufte: „La Madrague“, das sie selbst 1963 sang und das den Verlust und die Wiederankunft des Sommers beschreibt.







