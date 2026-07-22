Beim Mayener Jung Mario Adorf legte selbst Hand an Elvira Bell 22.07.2026, 11:00 Uhr

i Uwe Hoffmann zeigt den modernen Mayener Jung seines Freundes Mario Adorf aus Holz. „Mario Adorf hatte auf eine Steinschleuder in der Hand bestanden“, erinnert sich Uwe Hoffmann. Elvira Bell

Mario Adorf hat harten Stein aus seiner Heimat Mayen geliebt. So hat er auch Impulse gegeben, damit eine moderne Version des Mayener Jung aus Basalt entstehen konnte. Wo sie steht und wer dafür Modell stand, das hat unsere Redaktion recherchiert.

Im Gedenken an den verstorbenen Schauspieler und Ehrenbürger Mario Adorf hat eine Skulptur aus heimischem Basalt mit einer großen LED-Kerze zeitweise an einer zentralen Stelle in Mayen ihren Platz eingenommen. Das 1,20 Meter hohe Kunstwerk steht an der Stadtmauer, mit Blick auf die Herz-Jesu Kirche.







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