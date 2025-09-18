Kürzlich hat Mario Adorf seinen 95. Geburtstag gefeiert – bald kommt das nächste Jubiläum für den Weltstar aus Mayen in Sicht. Was hat seine Heimatstadt dem beliebtesten Schauspieler Deutschlands zu verdanken?
Lesezeit 3 Minuten
Ein Jubiläum hat Mario Adorf (95) soeben gefeiert, ein weiteres kommt in wenigen Monaten in Sichtweite – auch wenn er dieses wie die meisten anderen auch nicht auf dem Schirm haben dürfte: Der beliebte Schauspieler und Autor ist bald 25 Jahre Ehrenbürger seiner Heimatstadt Mayen.