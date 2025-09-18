Noch ein Jubiläum Mario Adorf ist mit Geld nicht zu bezahlen 18.09.2025, 13:00 Uhr

i Adorf und die Frauen: Der Charmeur alter Schule lässt sich gern umgarnen. Peter Seydel

Kürzlich hat Mario Adorf seinen 95. Geburtstag gefeiert – bald kommt das nächste Jubiläum für den Weltstar aus Mayen in Sicht. Was hat seine Heimatstadt dem beliebtesten Schauspieler Deutschlands zu verdanken?

Ein Jubiläum hat Mario Adorf (95) soeben gefeiert, ein weiteres kommt in wenigen Monaten in Sichtweite – auch wenn er dieses wie die meisten anderen auch nicht auf dem Schirm haben dürfte: Der beliebte Schauspieler und Autor ist bald 25 Jahre Ehrenbürger seiner Heimatstadt Mayen.







