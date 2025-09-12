Von den letzten Dingen spricht Mario Adorf immer öfter. Der Schauspieler und Weltstar aus Mayen, der kürzlich seinen 95. Geburtstag in kleiner Runde gefeiert hat, plant nichts Großes mehr. Dabei könnte er sich ein Beispiel an seiner Lehrerin nehmen.

Nicht erst jetzt, nachdem er das stolze Alter von 95 Jahren erreicht hat, beschäftigt sich Mario Adorf mit den letzten Dingen, mit dem, was möglicherweise nach dem irdischen Dasein kommt. Das Warten „auf etwas, das ist nicht einfach“, sagte der Schauspieler und Weltstar kürzlich der Zeitschrift „Hörzu“. Nicht so einfach, wie er es sich wünschen würde. Dabei könnte sich Adorf ein „gutes Beispiel“ an seiner Lieblingslehrerin nehmen: Lise-Lotte Holbeck. Die Französisch-Lehrerin, die immerzu Adorfs Augenstern war, feierte mit ihm und dem Mayener Schuljahrgang noch den 100. Geburtstag. Eine besondere Beziehung.

1Wer war Lise-Lotte Holbeck, und wieso wurde sie so sehr von Mario Adorf verehrt? „Kennt ihr die flotte, die kleine Lise-Lotte?“, sang Mario Adorf 1950 mit seinem Abiturjahrgang auf seine Lieblingslehrerin. 56 Jahre später freute sich Mario Adorf, zu Ehren des 100. Geburtstags seiner Lehrerin, die er immer „Püppchen“ nannte, halten zu dürfen. „Liebes verehrtes Fräulein“, so begann Mario Adorf – schließlich habe die Oberstudienrätin immer so angesprochen werden wollen. Sie sei seine Lieblingslehrerin gewesen, auch wenn es kleine Stürme gegeben habe.

So erzählte Adorf, wie er einmal seinen Füller neben Holbeck an die Wand warf, weil sie ihm das Heft weggenommen und die letzten Zeilen verwischt hatte. Sie habe ihn ignoriert, bis er sich drei Wochen später entschuldigte. Auf die Frage, warum er das nicht sofort getan hatte, antwortete der Mime, dass er lieber eine Zeit lang leiden wollte. Sie antwortete: „Das ist eine interessante Haltung. Ich verzeihe Ihnen.“

i Mit seinem Schuljahrgang vom Gymnasium traf sich Mario Adorf regelmäßig in Mayen. Peter Seydel

Die gebürtige Duisburgerin Holbeck unterrichtete von 1938 bis 1972 am Mayener Gymnasium, das in der heutigen Clemensschule untergebracht war, die Fächer Deutsch, Französisch und Geografie. Adorf dankte ihr, dass sie ihm Französisch beigebracht habe. „Das hat mir viel geholfen, als ich meine spätere Frau Monique kennengelernt habe.“ Für diese Worte schloss Holbeck ihren damaligen Schüler, den sie sofort wiedererkannt hatte, in die Arme. „Ich freue mich so und hoffe, dass wir uns noch öfter treffen“, sagte das Geburtstagskind. Es sollte die letzte Begegnung sein. Aber an diesem Tag, ihrem 100. Geburtstag, war Holbeck bestens aufgelegt. Ihr damaliger Betreuer zeigte Fotos aus ihrem Leben und von ihren Passionen: dem Reisen, Lesen, Bergsteigen, der Musik, Menschen und Tieren, die sie umgaben. 2006 stirbt sie 100-jährig. Zum Schüler Mario Adorf sagte sie einstmals: „Er war ein sehr guter Schüler und vor allem sehr kameradschaftlich eingestellt.“ An jedem Geburtstag im hohen Alter hat Mario Adorf sie, sofern es sein eng gestrickter Terminkalender zuließ, in der Eifel besucht.

2Wird Mario Adorf als 95-Jähriger nochmals auf irgendeine Bühne zurückkehren? Inzwischen – davon konnte man sich bei Adorfs vorerst letztem Besuch in Mayen im Mai 2024 ein Bild machen – hört der große Mime schlecht. 2019 nahm er offiziell in einem charmanten Bühnenprogramm Abschied von seinen treuen Anhängern in Mayen. Seither hat er zwar noch einige Rollen für den Film gespielt, in der vorletzten gar Karl Marx, zu dem er eine besondere Beziehung hat, wie er in Tim Pröses Buch „Mario Adorf Zugabe!“ verriet: Der Trierer Marx sei für ihn „sozusagen ein Eifeler Landsmann“ gewesen. Als er als Philosophie-Student das „Kommunistische Manifest“ las, sah er sich selbst als Lohnsklave: Adorf musste nebenher Schwerstarbeit als Handlanger in einem Mayener Steinbruch verrichten, um sein Studium teilweise zu finanzieren.

Zurück zu ihm als Mimen: Er könne sich nicht vorstellen, als Schauspieler nochmals zu agieren. „Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung – und ohne jede Hoffnung“, sagte er der TV-Zeitschrift „Hörzu“. Er bezweifle auch, ob er es physisch schaffen würde. „Es muss nicht sein“, betont Adorf. Einen Schockmoment steht er in diesem Sommer in Paris mühsam durch. Dort fährt es ihm durch alle Glieder: heftige Atemnot. Er erholt sich, aber dieses Erlebnis sei sehr negativ gewesen. „Es gab einen Punkt, an dem ich dachte: Das langt jetzt. Da hätte ich eigentlich gerne losgelassen“, betont Adorf im Interview. Dennoch, dieses Eindrucks können sich auch gute Bekannte aus Mayen nicht erwehren. „Mario ist ganz klar im Kopf, an seinem Geburtstag war er gut drauf. Er wirkt hell und vital.“