Er ist selten da und doch immer irgendwie präsent. Sei es sichtbar als Konterfei am Aufgang zur Genovevaburg, der seit 2014 seinen Namen trägt, sei es in den Herzen der Mayener Bürger: Mario Adorf. Der große Sohn der Stadt begeht am Montag seinen 95. Geburtstag. „Als Schauspieler sind wir alle geboren, wir können sprechen, gestikulieren, weinen, lachen, lügen.“ Mit einer solchen Erkenntnis überraschte der Weltstar die Zuschauer an seinem intimen Abschiedsabend von der Mayener Bühne 2019. Seitdem ist es um ihn stiller, sind seine Besuche in der Heimat spärlicher geworden.

Ein Thema, das sich an jenem Abend wie ein roter Faden durch Mario Adorfs Gedankenwelt zieht: das letzte Mal, der letzte Kuss, die letzte Umarmung. Immer wieder schildert er in bewegenden Worten, wie er als 14-Jähriger dem Tod von der Schippe sprang. Als Volkssturmjunge wurde er in den letzten Kriegstagen in die Schlacht geworfen. Todesangst löst Gefühle aus, die ihn auch im hohen Alter bewegen. Warum hat ausgerechnet er überlebt und eine Weltkarriere erleben dürfen? Solche Todesangst wie damals wünsche er „niemandem: Aber so lässt sich das Leben und das tägliche Brot schätzen.“ Gesundheitliche Probleme kommen bei dem Mayener Ehrenbürger hinzu: Seine Stimme wirkte beim jüngsten Besuch in Mayen, im Mai 2024, angekratzt, etwas brüchig, ganz anders als das sonore Timbre, mit dem er seine Filmpartner einzuschüchtern vermochte. Eine Stimme, die schon als Pennäler über den Schulhof in Mayen hallte. „Irgendwie wusste man immer genau, wo der Mario war“, sagt ein Ohrenzeuge. Mario, der in schwierigen Verhältnissen aufwuchs, boxte sich durch – im Wortsinn, mit blanken Fäusten, auch auf dem Schulhof.

„Ich gratuliere Mario Adorf von Herzen zum 95. Geburtstag. Er ist nicht nur ein großer Schauspieler und Künstler, sondern auch ein Mensch, der seine Heimatstadt nie vergessen hat. Sein Name und Mayen – das gehört untrennbar zusammen. Wir Mayenerinnen und Mayener sind stolz, dass Mario Adorf unsere Stadt immer wieder in die Welt hinaus trägt.“

Mayens Oberbürgermeister Dirk Meid (SPD)

Später im Film mimte er häufig den raufenden Bösewicht, spielte an allen bedeutenden Filmmetropolen und Theatern Charakterrollen. Apropos Theater: Sein Herz hängt am Freilufttheater. So gilt er als einer der Gründerväter der Nibelungenspiele, hält seit geraumer Zeit schützend die Hand über die Mayener Burgfestspiele, als Pate. Und da ist sie nochmals zu hören, die warme Stimme Adorfs, die zu Beginn einer Spielzeit ein Theaterstück ankündigt. Nicht nur das: Immer, wenn es der eng gestrickte Zeitplan zulässt, kommt er im Umfeld der Spiele in die Eifel. Zuletzt im Mai 2024: Adorf parliert mit Stadtchef, Intendant und Ministerpräsidentin. Und alle hören gebannt zu, lauschen, was der große Mime und beeindruckende Gesprächspartner zu sagen hat. Er spricht von seiner Jugendzeit, von Streichen und Begegnungen, von ersten Verknüpfungen zum Theater. „Für die Burgfestspiele ist ein Schauspieler von Weltruhm als Pate ein Geschenk, eine unglaubliche Bereicherung“, sagt Uwe Hoffmann, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. Adorf sei sich nie zu schade gewesen, seine Außenwirkung und Bekanntheit für seine Heimatstadt Mayen und die Burgfestspiele einzusetzen. „Mit großem Charme hat er für uns geworben, was für uns von unschätzbarem Wert war und ist“, sagt Hoffmann.

Zuletzt hat er mit politischen Äußerungen aufhorchen lassen. Er warnt vor einer Radikalisierung der Gesellschaft, vor Verführern. Ein solcher war der Offizier, der Adorf und weitere Mayener Jungs im März 1945 in ein Himmelfahrtskommando schicken wollte. Was er als Vermächtnis der nachfolgenden Generation mitgeben möchte, ist der Einsatz für Freiheit und Frieden. Und das: „Was mich an jenem Ereignis vielleicht geprägt haben könnte, ist die Forderung nach dem Schutz vor der Verführung zur Gewalt.“ Er, der immer geerdet war, feiert in Frankreich, seiner Wahlheimat, seinen 95. Geburtstag im Familienkreis, mit Ehefrau Angelique Faye und mit den engsten Freunden.

i Zum 80. Geburtstag lässt sich die Stadt etwas einfallen: Mario Adorf (hier mit Oberbürgermeister Veronika Fischer) feiert mit den Mayener im Alten Rathaus. Thomas Brost

Einer, der ihn wohl am besten in Mayen kennt und den Kontakt zu ihm pflegt, nicht nur aus offiziellen Gründen, ist Uwe Hoffmann. Wie sieht er den Weltbürger und Mayener Jung? „Ich konnte Mario Adorf über zwei Jahrzehnte hinweg immer wieder treffen. Ursprung unserer ersten Begegnung waren die Bemühungen des damaligen Oberbürgermeisters Günter Laux, die Verbindung zwischen Mario Adorf und Mayen wieder aufleben zu lassen und die Verleihung der Ehrenbürgerschaft“, erinnert sich Hoffmann.

Adorf und er hätten im Laufe der Zeit eine Art Vertrautheit entwickelt, die auf gegenseitigem Respekt und persönlicher Sympathie beruhe. „Was mich bis heute besonders beeindruckt, sind seine Menschlichkeit, seine Höflichkeit und seine Freundlichkeit“, sagt Hoffmann. „Wenn er einen Raum betritt, merken alle sofort: Der Raum ist durch seinen Charakter und sein Charisma gefüllt.“ Adorf sei ihm immer auf Augenhöhe begegnet, war dankbar für jede Form von Unterstützung und habe die Menschen, die mit ihm zusammengetroffen sind, immer mit großer Hingabe und Höflichkeit behandelt. „Ich habe ihn in vielen Situationen erlebt – und bewundert: Er hat nie auf eine bevorzugte Behandlung bestanden oder sie erwartet. Egal, wie lang ein Event war, wie viel Zeit eine Signierstunde dauerte – er hatte sich Zeit genommen für die Menschen, für ihre Geschichten, für ihre Wünsche.“

Mario Adorf sei trotz aller Bekanntheit, trotz seiner großen Erfolge Mensch geblieben. Dies sei keine Selbstverständlichkeit. „Das Wichtigste war ihm immer, auch wenn wir außerhalb von Mayen waren, zu betonen, dass er Mayener ist“, erinnert sich Hoffmann. Ganz besonders war es immer, wenn beide den „Mayener Jung“ gemeinsam gesungen haben. „Das Lied hat es sogar bis in seine filmische Biografie geschafft.“

i Der vorerst letzte Besuch in Mayen war im Frühjahr 2024: Mario Adorf (Dritter von links) im Gespräch mit (von links) OB Dirk Meid, Landeschefin Malu Dreyer und Intendant Alexander May. Thomas Brost

Über die Jahre habe sich eine engere, familiäre Verbindung aufgebaut, sodass Mario oft bei den Hoffmanns zu Besuch war und Hoffmanns Sohn Jan sogar das „Model“ für den Mayener Jung unterhalb der Genovevaburg auswählen durfte. Bei einigen seiner Filmpremieren durfte Hoffmann zugegen sein und diese mit ihm gemeinsam feiern. „Der Höhepunkt war für mich und meine Frau, als wir ihn zum Bundespräsidenten begleitet haben. An diese und viele andere schöne gemeinsame Momente denke ich vor allem an seinem Geburtstag gern zurück.“

„Sag zum Abschied leise Servus“, war das letzte Lied im Programm, das Adorf an jenem Abschiedsabend vor sieben Jahren sang. Kein Abschied für immer hoffentlich. Wenn die Gesundheit mitspielt, kehrt der große Sohn sicherlich in seine Heimatstadt zurück. In diesem Sinne: Joyeux anniversaire, Mario!