Losgehen und an die eigene Idee glauben: Das hat Marie Eikemper gemacht. Mit ihrem Studio Soul in Andernach möchte sie anderen Zugang zu Musik und Gesang geben. Ganz intuitiv. Warum ihr das so wichtig ist, erzählt sie im RZ-Talkpodcast.

In einer neuen Folge von „RZähl mal!“, dem Talkpodcast der Rhein-Zeitung, spricht Marie Eikemper mit Host Nina Borowski über die Bedeutung von Musik in ihrem Leben, über den Glauben an das eigene Können und über Mut, seine Ideen zu verwirklichen.

Musik ist für Marie Eikemper schon immer ein wichtiger Teil ihres Lebens. Als Kind beginnt sie das Saxofon zu lernen. In der Pubertät wechselt sie zu Gesang, weil sie das „viel cooler“ findet. Sie hat Erfolg, bekommt viel positive Resonanz, darf in Bands singen, steht auf Bühnen, gründet ihre eigene Band. Doch irgendwann wird die Musik für die heute 27-Jährige zur Last. Nach erfolgreichen Auftritten ist da Leere und Schwere statt Freude. Sie hadert mit sich und ihrer Stimme. Es kommt zum Bruch. Nach einer Pause möchte die 27-Jährige ihre Stimme noch besser kennenlernen. Sie hat bereits eine siebenjährige klassische Gesangsausbildung. Ihr Fokus jetzt liegt auf Pop/Rock und auch Musical. Es regnet förmlich „Aha-Momente“ und sie kann nach und nach fühlen, was in ihrem Körper passiert, welche Technik sie braucht. Die Freude am Gesang kommt wieder.

i Marie Eikemper hat sich mit dem Studio Soul einen Traum erfüllt und die Musik zu ihrem Beruf gemacht. Nina Borowski

In dieser Krise lernt sie so viel über Technik, aber auch über sich selbst und wie wichtig es ist, an sein eigenes Können zu glauben. Der Wunsch kommt auf, das Gelernte auch an andere junge Musiker weiterzugeben. Nach einer Station an einer Musikschule merkt sie, dass sie eigene Räume haben möchte. „Mir ist es wichtig, jeden dort abzuholen, wo er steht“, sagt sie im Gespräch und ergänzt: „Mir ist ein intuitiver Ansatz sehr wichtig. Wir alle haben von Geburt an unsere Stimme. Wir haben alles, was wir brauchen, bereits in uns.“ Das möchte sie in ihren Unterrichtsstunden vermitteln und vor allem fördern. Sie sieht eine Immobilienanzeige für ein Ladenlokal in Andernach und weiß – das ist es. Sie nimmt allen Mut zusammen und wagt den Schritt in die Selbstständigkeit. Andernach hat sie sich dabei bewusst als Standort ausgesucht.

Das ganze Gespräch gibt es im Podcast. Jetzt reinhören!