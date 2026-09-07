Extremhitze bringt neue Ideen
Maria Laachs Klostergärtner setzen auf robuste Pflanzen
Angesagt ist eine Pflanzenvielfalt statt Monokultur, denn Pflanzen sind eine perfekte Klimaanlage im Garten“, sagt Fachmann Tors
Angesagt ist eine Pflanzenvielfalt statt Monokultur, denn Pflanzen sind eine perfekte Klimaanlage im Garten“, sagt Fachmann Torsten Bening von der Klostergärtnerei in Maria Laach.
Elvira Bell

Der jüngste Extremsommer hat es gezeigt: Das Klima ändert sich radikal. Für Gartenfreunde birgt das viele Herausforderungen. Welche Blumen, welche Kräuter, welche Stauden kommen klar? Die Klostergärtnerei Maria Laach gibt Ratschläge.

Lesezeit 4 Minuten
Hitzetage mit mehr als 35 Grad, aufgeheizte Böden, tropische Nächte: All dies stellt Pflanzen vor Herausforderungen. Der Klimawandel ist für Gartenbesitzer längst spürbare Realität. Das Wetter wird unberechenbarer. Viele heimische Gärten sind auf diese Achterbahn der Natur schlichtweg nicht vorbereitet.
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