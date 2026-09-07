Der jüngste Extremsommer hat es gezeigt: Das Klima ändert sich radikal. Für Gartenfreunde birgt das viele Herausforderungen. Welche Blumen, welche Kräuter, welche Stauden kommen klar? Die Klostergärtnerei Maria Laach gibt Ratschläge.
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Hitzetage mit mehr als 35 Grad, aufgeheizte Böden, tropische Nächte: All dies stellt Pflanzen vor Herausforderungen. Der Klimawandel ist für Gartenbesitzer längst spürbare Realität. Das Wetter wird unberechenbarer. Viele heimische Gärten sind auf diese Achterbahn der Natur schlichtweg nicht vorbereitet.