Wechsel bei Genossen in MYK Marc Ruland gibt SPD-Kreisvorsitz ab Thomas Brost 18.09.2026, 11:00 Uhr

i Der größte Coup in der Amtszeit von Marc Ruland (rechts): Marko Boos (2. von links) gewinnt die Landratswahl 2024 und wird erster sozialdemokratischer Landrat im Kreis Mayen-Koblenz. Rico Rossival

Erst Juso, dann Landtagsabgeordneter – Marc Ruland hat in der SPD eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Elf Jahre ist der Andernacher auch Chef des SPD-Kreisverbandes gewesen. Jetzt gibt der 45-Jährige den Staffelstab weiter. Das sind die Beweggründe.

Wachwechsel an der Spitze der Mayen-Koblenzer SPD: Marc Ruland (45) aus Andernach wird den Vorsitz des Kreisverbandes zum 23. Oktober abgeben. Dann wird auf einem SPD-Kreisparteitag ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt. Gehandelt werden neben anderen Benjamin Kastner, der als Regionalgeschäftsführer im SPD-Regionalverband Rheinland die Unterbezirke Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Koblenz, Rhein-Lahn und Westerwald betreut und ...







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