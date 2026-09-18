Erst Juso, dann Landtagsabgeordneter – Marc Ruland hat in der SPD eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Elf Jahre ist der Andernacher auch Chef des SPD-Kreisverbandes gewesen. Jetzt gibt der 45-Jährige den Staffelstab weiter. Das sind die Beweggründe.
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Wachwechsel an der Spitze der Mayen-Koblenzer SPD: Marc Ruland (45) aus Andernach wird den Vorsitz des Kreisverbandes zum 23. Oktober abgeben. Dann wird auf einem SPD-Kreisparteitag ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende gewählt. Gehandelt werden neben anderen Benjamin Kastner, der als Regionalgeschäftsführer im SPD-Regionalverband Rheinland die Unterbezirke Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Koblenz, Rhein-Lahn und Westerwald betreut und ...