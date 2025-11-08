Top-Sound aus Mendig: Manufaktur baut Lautsprecher von höchster Qualität
Gute Handarbeit ist gefragter denn je. Dies gilt auch für den Musikkonsumenten beispielsweise. Zwei Experten aus Bell und Bendorf haben sich zusammengetan, um HiFi-Lautsprecher für höchste Ansprüche anzufertigen. Ein Blick hinter die Kulissen.
Handgefertigte Audio-Qualität aus der Region: Für Klangenthusiasten, die auf Einzelstücke und auf ästhetisch höchste Maßstäbe stehen, gibt es Neuigkeiten: Darian Thelen und Hagen Jaeger haben in präziser Manufakturarbeit unter dem Namen Jaeger Thelen HiFi-Lautsprecher von der Idee bis zur Serienreife für diejenigen Menschen entwickelt, die formvollendeten Klang nicht nur hören, sondern auch erleben möchten.